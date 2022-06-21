Orta Kuşak’ta çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Anadolu Gazetecileri ve Spor Yazarları Derneği (AGSYD) tarafından düzenlenen Orta Kuşak Futbol Turnuvası'nda çeyrek final kuraları çekildi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine AGSYD Çorum Şube Başkanı Rıfat Kara, Başkan Yardımcısı Hüseyin Aşkın, Yönetim Kurulu Üyesi Halil Öztürk ve takım temsilcileri katıldı. Çekilen kura sonunda Saylan Çelik ile Fenomen AVM, Emek Zade Et Lokantası ile Kahveland, ÇESOB Yağmur Tur ile Otocv Ekspertiz Kalehisar Köyü ve Alacaspor ile Sağlıkçılar takımı eşleşti.

AGSYD Tertip Kurulu tarafından belirlenen maç programında, 25 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da Saylan Çelik ile Fenomen AVM, saat 20.30'da Emek Zade Et Lokantası ile Kahveland takımları karşı karşıya gelirken, 26 Haziran Pazar günü ise saat 19.00'da ÇESOB Yağmur Tur ile Otocv Ekspertiz Kalehisar Köyü, saat 20.30'da ise Alacaspor ile Sağlıkçılar takımları kozlarını paylaşacak.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ DE BELLİ OLDU

Çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final maç programı da belli oldu. 29 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da Saylan Çelik-Fenomen AVM galibi ile Emek Zade-Kahveland maçının galibi karşı karşıya gelirken, saat 20.30'da ise ÇESOB Yağmur Tur-Otocv Ekspertiz Kalehisar Köyü galibi ile Alacaspor-Sağlıkçılar maçının galipleri karşılaşacak. Çeyrek ve yarı final maçları Mimar Sinan Sahası'nda oynanacak.

UZATMA YOK

Çeyrek, yarı final ve final karşılaşmalarında uzatma süresi oynatılmayacak. Bununla ilgili takım temsilcileri ile yapılan oylamada direkt penaltılara geçilmesi hususunda oy kullandılar.

(Rıfat KARA)

