Orta Kuşak üç maçla başlıyor

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Çorum Şubesi tarafından bu yıl 24.’sü düzenlenecek olan 30 Yaş ve Üzeri Geleneksel Orta Kuşak Futbol Turnuvası bugün başlıyor.