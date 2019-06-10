Orta Kuşak üç maçla başlıyor

Mimarsinan Sahası’nda, saat 18.00’de başlayacak turnuvanın açılış maçında Bal Kardeşler’le Kalehisar Köyü karşılaşacak. Saat 19.30’da Fenomen AVM ile Yağmur Tur Hattuşa karşılaşırken, günün son maçında Stil Mobilya Cafe ile Alacaspor saat 21.00’de kozlarını paylaşacaklar.
2 grupta 14 takımın mücadele edeceği turnuvada, grup maçları tek devreli lig statüsüne göre oynanacak olup, maçlar sonunda gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.
Turnuvada, grup maçları 4 Temmuz Perşembe günü tamamlanacak olup, çeyrek final maçları 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Yarı finalleri 10 Temmuz’da oynanacak turnuva 13 Temmuz Cumartesi günü final karşılaşmasıyla sona erecek.