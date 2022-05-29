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Orta kuşak sahaya indi

Anadolu Gazetecileri ve Spor Yazarlar Derneği (AGSYD) tarafından bu yıl 25.si düzenlenen 30 yaş üstü Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda ilk maçlar oynandı.

Spor 29.05.2022, 17:54
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Orta kuşak sahaya indi

Kırmızı, Beyaz ve Siyah olmak üzere 17 takımın 3 grupta mücadelesine sahne olan turnuvada ilk maçlar Cuma günü Kırmızı Grup’ta oynandı. Mimar Sinan Sahası’nda saat 19.00’da oynanan ilk maçta son şampiyon ÇESOB Yağmur Tur ile Arissa Gıda karşı karşıya gelirken, saat 20.30’da ise Özaydın Cam ile Otocv Ekspertiz Kalehisar Köyü takımları kozlarını paylaştı. Sağlıkçılar takımı ise Kırmızı Grup’ta ilk günü BAY geçen takım oldu. Cumartesi günü Beyaz Grup’ta oynanan maçlarda Çoban Mobilya BEKO ile Doğa Gıda, Çorum Hacettepe İşitme Cihazları ile Emek Zade Et Lokantası ve günün son maçında ise Cezaevi ile Saylan Çelik kozlarını paylaştı.  
Kırmızı Grup’ta oynanan ilk maçlar sonunda fileler tam 12 kez sarsılırken, Beyaz Grup’ta ise 3 maçta sadece 5 gol atıldı. Dün gazetemizin basıma girdiği saatlerde ise Siyah Grup’ta ilk maçlar oynandı. Yine Mimar Sinan Sahası’nda oynanan günün ilk maçında saat 17.00’de Şellale ile Uğur Orman Ürünleri, saat 18.30’da Hitit Temizlik ile Kahveland, saat 20.00’de ise Alacaspor ile Fenomen AVM kozlarını paylaştı.

İLK GOL YUNUS ŞAHİNKARA’DAN
Bu yıl 25.si düzenlenen Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda ilk gol Yunus Şahinkara’dan geldi.
Cuma günü Kırmızı Grup’ta ÇESOB Yağmur Tur ile Arissa Gıda arasında oynanan turnuvanın ilk maçında ilk gol dakika 19’da ÇESOB Yağmur Tur takımından geldi. ÇESOB Yağmur Tur takımının ceza sahası dışında kazandığı serbest vuruşta arka direğe gönderilen topu iyi takip eden Yunus Şahinkara kafa vuruşu ile topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu. Şahinkara’nın attığı bu gol AGSYD 25.Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nın ilk golü olarak kayıtlara geçti. 

TURNUVAYA YOĞUN İLGİ
Anadolu Gazetecileri ve Spor Yazarları Derneği (AGSYD) tarafından bu yıl 25.düzenlenen Orta Kuşak Futbol Turnuvası’na futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.
Cuma, Cumartesi ve Pazar günü Mimar Sinan Sahası’nda oynanan turnuvanın 1.hafta maçını çok sayıda futbolsever takip etti. Turnuvada forma giyen orta kuşak futbolcularının ailelerinin yanı sırada, Mimar Sinan Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar AGSYD tarafından sunulan futbol ziyafetini heyecanlı gözlerle takip ettiler.

İŞTE İLK HAFTA KIRMIZI VE BEYAZ GRUP’TA OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI;

ÇESOB YAĞMUR TUR: 5
ARİSSA GIDA: 1
SAHA: Mimar Sinan.
HAKEMLER:Yüksel Basar, Muammer Tekmen, İsmail Sırma.
ÇESOB Yağmur Tur: Hüseyin, Muammer, Sedat Şahin, Arif, Şükrü, İsmail, Cem Anıl, Yunus, Turgay, Hakan, Savaş, Alpaslan, Mehmet, Gökhan, Salih, Niyazi.
ARİSSA GIDA: Bahattin, Ceylan, Rıza, Erkan, Rıdvan, Adem, Kenan, Oktay, Mahmut, Ahmet Orhan, Cengiz, Yusuf, Serhat, Ahmet Niyazi, Alaattin, Serkan, Musa.
GOLLER:Dk.19 Yunus, Dk.26 (penaltıdan) Sedat Şahin, Dk.30 Arif, Dk.54 Salih, Dk.58 İsmail (Yağmur Tur), Dk.34 Rıdvan (Arissa Gıda).

ÖZAYDIN  CAM: 0
OTOCV KALEHİSAR: 6
SAHA: Mimar Sinan.
HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Umutcan Koca, Erdal Uncuer.
ÖZAYDIN CAM: Serkan, Mustafa, Halit, Oğuzhan, Abdulkadir, Mahmut, Onur, Tuncay, Halim, Tarık, Akın, Vedat Can.
OTOCV EKSPERTİZ KALEHİSAR KÖYÜ: Ferhat Yetişgen, Yakup Burak, Emre Dokgöz, Mustafa, Emre, Ahmet, Levent, Erol, M.Fatih, Metin, Ziya, Emre Keleş, Fatih Metin, Ferhat İçağası, Vedat, Burak, Sefa Murat.
GOLLER: Dk.1, 33 ve 35 Yakup Burak, Dk.24 ve 47 Erol, Dk.28 Metin.

ÇOBAN MOBİLYA: 1
DOĞA GIDA: 2
SAHA: Mimar Sinan.
HAKEMLER: M.Samet Ünal, Serhat Doğan, Sertan Kabay.
ÇOBAN MOBİLYA BEKO: Serkan, Serhat, İlkay, İsmail, Samet, Murat, Selim, Arda Ali, Eray, Hasan, Gökay, Ekrem, Gökhan, Erkan, Yasin, Yusuf.
DOĞA GIDA: Mehmet Kaya, Osman, Rıza, Şevket, Ahmet Kalender, Gökhan, Emre, Mustafa, İrfan, Mehmet Yıldız, Serkan, Şahin, Elvan, Mehmet Aydın, Ahmet Kısacık,  Hasan, Ercan, Ali Can.
GOLLER: Dk.28Murat (Çoban Mobilya), Dk.30Mustafa, Dk.55 Rıza (Doğa Gıda)

HACETTEPE İŞİTME: 0
EMEK ZADE: 1
SAHA: Mimar Sinan.
HAKEMLER:Muammer Tekmen, Umutcan Koca, Serhat Doğan.
ÇORUM HACETTEPE İŞİTME CİHAZLARI: Uğur, Metin, İsmet, Ahmet Eker, Ahmet Coşgun, İsrafil, Uğur, Ali, Serdar, Emrah, İbrahim, Mehmet, Muharrem, Celal, Adem, Mustafa.
EMEK ZADE ET LOKANTASI: Osman, Murat, Ertuğrul, Hakan, Hasan Eker, Ekrem, Turgay, Davut, Hasan Erdal, Hamdi, Serkan, Ömer, Seyit Ahmet, Sefa, Selahattin, Murat, Aykut, Erdi.
GOL: Dk.60+2 Davut.

CEZAEVİ: 0
SAYLAN ÇELİK: 1
SAHA: Mimar Sinan.
HAKEMLER: Mahmut Selçok, M.Zeki Sevim, Kerim Duroğlu.
CEZAEVİ: Emrah Arslan, Salih, Kerim, Samet, Mesut, Emrah Sağır, Eser, Kürşat, Kadir, Atilla, Osman, Mustafa, Mesut, Güvenç, Sefa, Sezer.
SAYLAN ÇELİK: Muzaffer, Ferhat, Nurullah, Oğuz, Samet, Kenan, Muhammed, İsmail Atalay, Murat, Ahmet, Buğra, Hakan, Hakverdi, Cihat, Vedat, Fatih, Serdar, Uğur.
KIRMIZI KART: Dk.60 Emrah Arslan (Cezaevi).
GOL: Dk.46 Oğuz.

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