Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
100159
ALTIN
384.693
DOLAR
6.9758
STERLİN
8.5334
EURO
7.5648
SON DAKİKA
2.Lig 18 Temmuz'da başlayacak
Kapat
"Mekanın sahipleri geri döndü"
"Mekanın sahipleri geri döndü"
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi
3 ay sonra oğlunu görebildi
3 ay sonra sağlık çalışanı...
Berberler günler sonra kepenk açtı
Berberler günler sonra kepenk açtı

Organik içerikli çöp atıklar ekonomiye kazandırılacak

Çorum Belediyesi, organik içerikli çöp atıklarını ekonomiye kazandıracak. Belediye, kuracağı tesisle çöplerden yılda 14 milyon 500 bin kwH elektrik üretecek. 

13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:04
Organik içerikli çöp atıklar ekonomiye kazandırılacak

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim öncesi taahhütleri arasında yer alan çöp gazından elektrik enerjisi üretimi projesi hayata geçiyor. 14 Nisan 2020 tarihinde yapılan ihaleyi kazanan firma yetkilileriyle yer teslimi imza programında konuşan Başkan Aşgın, söz verdikleri bir projeyi daha hayata geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Adaylık döneminde söz verdikleri önemli projelerden birinin çöp gazından elektrik enerjisi üretmek olduğunu kaydeden Başkan Aşgın, “Bugün çok şükür projemizin yer teslimi için imzamızı atıyoruz. Bu yılın sonuna kadar da projemizi tamamlayıp hizmete sunacağız. Dal-budak atığı, çimen atığı, organik pazar atıkları, evsel nitelikli organik atıklardan Biyomeditanizasyon Gazlaştırma Projesi Sonucu Açığa Çıkan Gazdan Elektrik Enerjisi Üretilmesi projemizi katı atık tesisimizin hemen yanında inşa edeceğiz. Bizim çok önem verdiğimiz projelerden biriydi. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.  

Kurulacak olan enerji üretim tesislerinde atıkları hem değerlendireceklerini hem de bu atıkların çevreye zarar vermesini önleyeceklerinin altını çizen Başkan Aşgın, “Projemiz yılsonunda tamamlanacak ve elektrik üretimine başlayacak. Yap-işlet-devret modeliyle kurulacak olan tesiste yılda 14.500.000 kwH elektrik enerjisi üretilmesi planlanıyor” diye konuştu.
İhaleyi kazanan Arel Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Halim Dugan da yaptığı konuşmada projenin Çorum’a hayırlı olması temennisinde bulunarak “İnşallah en kısa süre içerisinde üretime başlayacağız. Allah utandırmasın. Belediyemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.  

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 13.05.2020 15:08
İlgili Haberler
Bir lig daha tescil edildi
Bir lig daha tescil edildi
Yeni tarih 20 Mayıs
Yeni tarih 20 Mayıs
2.Lig 18 Temmuz'da başlayacak
2.Lig 18 Temmuz'da başlayacak
Testler bugün, antrenman yarın
Testler bugün, antrenman yarın
Samsunspor’da testler yapıldı
Samsunspor’da testler yapıldı
“Futbolu ve Çorum’u özledim”
“Futbolu ve Çorum’u özledim”
Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim