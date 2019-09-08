‘Onur’lu galibiyet: 2-1

Sezona Konyaspor galibiyetiyle başlayan Yeni Çorumspor, ilk deplasman maçında İnegölspor’u 2-1’le geçerek ikide iki yaptı. Kırmızı-Siyahlılara galibiyeti getiren golleri 27.dakikada Muhammed Rıdvan ve 81.dakikada Kıvanç’tan gelirken, Bursa temsilcisinin golünü70.dakikada Murathan kendi kalesine attı. Son saniyede Muharrem Ozan’ın penaltısını çıkartan kaleci Onur, galibiyetin baş mimarı oldu.

STAT: İnegöl İlçe.

HAKEMLER: Batuhan Gültek ***, İlker Ayten ***, Eren Özçelik ***

4.HAKEM: Mehmet Şükrü Közcü.

İNEGÖLSPOR: Şener **, Gökhan *, Cengiz ***, Cumhur * (Dk. 65 Tayfun *), Niyazi Batuhan ***, Hacı Mustafa **, Enes *, Muharrem Ozan **, Ali Kemal ** (Dk. 89 Ö.Faruk), Bilal **, Yasin Görkem *

YEDEKLER: Sabri, Ahmet Hakan, Selimcan, Abdullah, Emre.

TEKNİK SORUMLU: İsmail Güldüren.

YENİ ÇORMSPOR: Onur ****, Ertuğrul ***, Ferdi * (Dk. 15 Oktay **), Osman ***, Eren ***, Batuhan ***, Mert Ilıman ****, Oğuz ** (Dk. 55 Kerem Çağatay **), Muhammed Rıdvan *** (Dk. 73 Kerem Pala *), Murathan ***, Kıvanç ***

YEDEKLER: Reşat, Mert Güney, Muhammed Çoban, Kerem Çağatay, Kerem Pala, Fatih.

TEKNİK SORUMLU: Bahri Kaya.

GOLLER: Dk.27 Muhammed Rıdvan, Dk. 81 Kıvanç (Yeni Çorumspor), Dk. 70 (kendi kalesine) Murathan (İnegölspor)

KIRMIZI KART: Dk. 906+ (Kıvanç (Yeni Çorumspor)

SARI KARTLAR: Enes, Cumhur, Niyazi (İnegölspor), Batuhan (Yeni Çorumspor)

Hüseyin AŞKIN

Yeni Çorumspor ilk deplasman maçını da kazanıp ikide iki yaptı… Son saniyede penaltıyı çıkartan kaleci Onur Tekin, galibiyetin mimarı oldu.

Sezona sahasında 1922 Konyaspor’u 1-0 yenerek başlayan Yeni Çorumspor, ilk deplasman maçında dün Bursa temsilcisi İnegölspor’la karşılaştı. İnegöl İlçe Stadı’nda oynanan maçta Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, Konyaspor maçının kadrosundan kırmızı kart cezalısı Emrah’ın yerine Muhammed Rıdvan’a forma vererek tek değişiklik yaptı.

İlk 15 dakikada İnegölspor uzun toplarla çıkmaya çalışırken, Yeni Çorumspor ani ataklarla gol aradı.

27.dakikada ani gelişen atakta, Kıvanç’ın ceza sahası dışından şutunda kaleciden sekip direkten dönen topu Muhammed Rıdvan ağlara yolladı ve Çorumspor’u 1-0 öne geçirdi.

33’te Onur Tekin inanılmaz bir topu çizgiden çıkartınca Yeni Çorumspor soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda İnegölspor’un beraberlik, Yeni Çorumspor’un farkı artırma çabaları vardı.

70.dakikada Cengiz’in soldan içeri çıkarttığı topu Murathan kendi kalesine gönderince, skora denge geldi.

73’te Cengiz’in şutunda Mert Ilıman topu çizgiden çıkartırken, 78’de Yeni Çorumsporlu Kerem Pala’nın kafa vuruşunda top direkten döndü.

81’de Mert Ilıman’ın savunmadan dönen topunu bu kez Kıvanç ağlarla buluşturup Yeni Çorumspor’u 2-1 öne geçirdi.

6 dakikalık uzatma süresinin son dakikasında İnegölspor serbest vuruş kazandı. Soldan Niyazi’nin ceza sahasına sert ortasında Muharrem Ozan kafayı vurdu, Kıvanç topu gol çizgisinden elle çıkartınca hakem penaltı noktasını gösterip Kıvanç’ı da oyundan attı.

MAÇTAN DİKAKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 17: Yeni Çorumspor’un kazandığı köşe vuruşunu sağdan Ertuğrul kullandı. Ön direğe gelen topu savunma uzaklaştıramadı, karambolde Kıvanç tamamladı, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

DAKİKA 20: Bu kez İnegölspor gole yaklaştı. Soldan Niyazi’nin kullandığı köşe vuruşundan gelen topu savunma uzaklaştırmak isterken Yasin penaltı noktasının gerisinden gelişine sert vurdu, kaleci Onur gole izin vermedi.

DAKİKA 22: Yeni Çorumspor’un kazandığı köşe vuruşunu yine sağdan Ertuğrul kullandı. Kaptanın ceza sahasına ortaladığı top arka direkte savunmadan sekti, Murathan uygun durumda gelişine sert ama kötü vurdu, üstten aut.

DAKİKA 27 (GOL): Yeni Çorumspor’un golü geldi. Soldan Murathan’ın pasında Kıvanç topla buluştu, ceza yayının 2-3 metre gerisinden yerden vurdu, kaleci Şener sağına gelen topu yatarak kontrol etmek isterken elinden sektirdi, yan direğin dibinden dönen topu Muhammed Rıdvan boş kaleye tamamladı: 1-0.

DAKİKA 33: İnegölspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Orta alandan gelişen atakta, Ali Kemal’in pasına hareketlenen Niyazi sağdan çizgiye indi, ön direğe ortasında Muharrem Ozan kale alanı içerisinden kafayı vurdu, İnegölspor tribünlerinin “gol” diye ayağa kalktığı pozisyonda kaleci Onur mükemmel bir refleksle gole izin vermedi.

DAKİKA 59: İnegölspor’un kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortada Niyazi kafayı vurdu, top kaleci Onur’da kaldı.

DAKİKA 70 (GOL): İnegölspor’un golü geldi. Soldan taç atışından topu alan Cengiz, Muharrem Ozan’la verkaç yapıp içeri girdi, kale alanının sol köşesinden yerden içeri çıkarttığı topu arka direkte Murathan ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi: 1-1.

DAKİKA 73: Yeni Çorumspor kalesi büyük tehlike atlattı. Cengiz’in ceza sahası dışından ani sert şutunda kaleci Onur’u geçen topu Mert Ilıman çizgiden çıkarttı.

DAKİKA 78: Yeni Çorumspor atağında, Eren’in savunmadan uzun pasında soldan Murathan ortaladı, arka direkte Kerem Pala kafayı vurdu, direkten dönen top kaleci Şener’e çarpıp kornere çıktı.

DAKİKA 81 (GOL): Yeni Çorumspor’un ikinci golü geldi. İnegölspor hücuma çıkarken kendi yarı alanının ortalarında Murathan’a top kaptırdılar. Murathan’ın şık pasında soldan içeri giren Mert Ilıman kaleyi düşündü, vuruşunda savunmaya çarpıp boşta kalan topa kale alanı çizgisinden Kıvanç tamamladı: 2-1.

DAKİKA 90+6: 6 dakikalık uzatma süresinin son dakikasında İnegölspor soldan ceza sahasının hemen dışından serbest vuruş kazandı. Niyazi’nin sert ortasında Muharrem Ozan kafayı vurdu, Kıvanç topu gol çizgisinden elle çıkartınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Bu arada Kıvanç da direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Temdit penaltısında topun başına geçen Muharrem Ozan kaleci Onur’un soluna bir vuruş yaparken, mükemmel uzanan Onur gole izin vermedi.

Penaltı için topun başına geçen Muharrem Ozan kaleci Onur’un soluna vurdu, Onur mükemmel uzanıp gole izin vermeyince Çorumspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle ikide iki yapan Yeni Çorumspor puanını 6’ya yükseltti.

Karşılaşmayı Başkan Fatih Özcan, Yeni Çorumspor Kulübü ve Derneği Başkanı Hamit Işık, Yeni Çorumspor 2.Başkanı Mustafa Şeker ve Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın da izledi.

Yeni Çorumspor’a 100 kadar taraftar tribün desteği verdi.