Onur Tekin de kiralık gidiyor
Sezonun ilk yarısını 26 puanla 8.sırada tamamlayan Çorum Futbol Kulübü, kaleci transferi yapmayı planlıyor.
Spor 19.01.2021, 00:18
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Edinilen bilgilere göre, direkt oynayabilecek bir kaleci için görüşmeler devam ederken, transferin gerçekleşmesi halinde kalecilerden Onur Tekin kiralık olarak başka bir takıma gönderilecek.
Çorum Futbol Kulübü, sezon başında Batuhan Demirel, geçtiğimiz günlerde de Kerem Pala ve Muhammed Çoban’ı 3.Lig ekibi Isparta 32 Spor’a kiralık olarak vermişti.
(Spor Servisi)
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