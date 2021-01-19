Onur Tekin de kiralık gidiyor

Edinilen bilgilere göre, direkt oynayabilecek bir kaleci için görüşmeler devam ederken, transferin gerçekleşmesi halinde kalecilerden Onur Tekin kiralık olarak başka bir takıma gönderilecek.

Çorum Futbol Kulübü, sezon başında Batuhan Demirel, geçtiğimiz günlerde de Kerem Pala ve Muhammed Çoban’ı 3.Lig ekibi Isparta 32 Spor’a kiralık olarak vermişti.

(Spor Servisi)