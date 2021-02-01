Onur Kolay Şanlıurfa’ya kiralandı
Çorum Futbol Kulübü, geçtiğimiz günlerde kadro dışı bıraktığı ancak kulüp bulamayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Kolay’ı aynı gruptaki rakiplerinden Şanlıurfaspor’a kiralık olarak verdi.
Spor 01.02.2021, 16:52
105
Onur Kolay’ın Şanlıurfaspor’a kiralanmasıyla ilgili olarak Çorum FK’dan yapılan açıklama şöyle: “Daha önce kadro dışı bırakılan, ancak Çorum’da antrenmanlara devam eden profesyonel futbolcumuz, hemşehrimiz Onur Kolay’ın, Şanlıurfaspor’a geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Oyuncumuza, yeni kulübü Şanlıurfaspor ve ilerleyen kariyerinde başarılar diler, verdiği emeklerden ötürü şükranlarımızı sunarız.”
Sezon başında Manisa FK’dan transfer edilen Onur Kolay, Çorum FK formasıyla 1’i Türkiye Kupası’nda olmak üzere 13 resmi maça çıkarken, 4 sarı kart gördü.
(Spor Servisi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
5°
açık
Namaz Vakti 01 Şubat 2021
|İmsak
|06:16
|Güneş
|07:43
|Öğle
|12:59
|İkindi
|15:40
|Akşam
|18:04
|Yatsı
|19:26