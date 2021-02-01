Onur Kolay Şanlıurfa’ya kiralandı

Onur Kolay’ın Şanlıurfaspor’a kiralanmasıyla ilgili olarak Çorum FK’dan yapılan açıklama şöyle: “Daha önce kadro dışı bırakılan, ancak Çorum’da antrenmanlara devam eden profesyonel futbolcumuz, hemşehrimiz Onur Kolay’ın, Şanlıurfaspor’a geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Oyuncumuza, yeni kulübü Şanlıurfaspor ve ilerleyen kariyerinde başarılar diler, verdiği emeklerden ötürü şükranlarımızı sunarız.”

Sezon başında Manisa FK’dan transfer edilen Onur Kolay, Çorum FK formasıyla 1’i Türkiye Kupası’nda olmak üzere 13 resmi maça çıkarken, 4 sarı kart gördü.

(Spor Servisi)