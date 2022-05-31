Önen ve Kabasakal birincilik kürsüsünde

Türkiye Binicilik Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Pony Ligi 7.Ayak yarışları 28-29 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Başkent Binicilik Kulübü’nde gerçekleşen yarışlara ülke genelinde çok sayıda sporcu katılırken, Çorum’u ise Atahan Spor Kulübü’nden 5 sporcu temsil etti. İlk gün gerçekleşen müsabakalar sonunda 50 cm yarışlarında Sudenaz Önen birinci olmayı başarırken, aynı sporcu ikinci gün gerçekleşen 60 cm yarışlarında da birincilik kürsüsüne çıkmayı başaran isim oldu. Yine ikinci gün gerçekleşen 30 cm engel atlama yarışlarında Mustafa Kabasakal birinciliği elde ederken, ilk gün yapılan 50 cm engel atlama yarışlarında ise kadınlarda Ebrar Ecrin Çeten ikinci olmayı başardı. Ebrar Ecrin Çeten ikincin gün 30 cm engel atlama yarışlarında da üçüncülüğü elde ederek toplamda 5 madalya ile Çorum’a dönmeyi başardılar.

Öte yandan Atahan Atlı Spor Kulübü’nün diğer sporcularından Defne Yalçın Pony egufun başlangıç seviyesi yarışlarını beşincilikle tamamlarken, egufun eğitim seviyesi yarışlarında ise Sedef Ünlü parkurunu hatasız tamamlamayı başardı.

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

(Rıfat KARA)

