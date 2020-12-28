Öncü Gençlik’den millilere moral ziyareti

Çorum Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Yüksel, Paralimpik Tekvando Milli Takımı’nın Tokyo Olimpiyatlarında ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek istiklal marşımızı çaldıracaklarına inandığını söyledi.

Milli takım antrenörü İlhan Aşkın’ın derneklerinin bir üyesi olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Yüksel, “Sadece kendilerini değil hem kocaman bir milleti temsil ettiklerini hem de yetişmekte olan genç nesil için bir ışık olduklarını söylüyoruz. 2021 yılında Japonya’da yapılacak olimpiyatlarda ülkemizin ay yıldızlı bayrağını dalgalandıracak bu yigitlere Milli takım antrenörümüz ve derneğimiz yönetim kurulu üyesi İlhan Aşkın hocamıza spora yapmış olduğu değerli katkılar ve gayretinden dolayı şükranlarımızı ilettik. Hocamıza ve Sporcularımıza başarılar dileriz” dedi.

(Spor Servisi)