“Önceliğimiz ligleri tamamlamak”

Viras salgını nedeniyle tüm sektörler gibi kendilerinin de beklemede olduğunu kaydeden UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yaptıkları hazırlıkları ve planları anlattı. Ceferin, “Alternatiflerden biri Mayıs ayının ortasında, Haziran ya da hatta Haziranın sonunda tekrar başlamak. Bu sezonu, bir sonraki sezonun başlangıcında bitirme seçeneği de var. Eğer ligler tekrar başlarsa, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin de tarihlerini paylaşacağız. Her şey liglere göre ayarlanacak. Önceliğimiz ligleri bitirmek, seyircisiz olsa da, yaz aylarında olsa da öncelik bu. Önemli olan Haziran sonunda tekrar başlamak, yoksa bu sezon kayıp bir sezon olur” dedi.

Farklı senaryolara hazır olduklarını ve bununla ilgili Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİFA) Başkanı Gianni İnfantino ile sürekli temas halinde olduklarını da belirten UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, A,B ve C planları var ancak bu salgının ne zaman biteceğini kimse bilmiyor. Tüm sektörler gibi biz de beklemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Liglerin devam etmesi halinde bitecek futbolcu sözleşmeleri ile ilgili olarak da, “Futbolcularla kulüpler arasındaki sözleşmelerle bizim bir ilgimiz yok. Eğer sezon tekrar başlarsa bir anlaşma gerekebilir. Ya sözleşmeler daha sonra sona erer ya da transfer sezonu ötelenir” ifadelerini kullandı.

Euro 2021’nin 11 Haziran’da başlayacağını düşündüğünü de kaydeden Ceferin, “Eğer gerekirse maç sayılarında bir düzenlemeye gidilebilir. Ama bunları konuşmak için çok erken. Ben seyircisiz maçları hayal edemiyorum. Avrupa Şampiyonası finalinin kapalı kapılar arkasında oynanması hayal bile edilemez” dedi.

(Spor Servisi)