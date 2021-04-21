Önce ayak tenisi sonra pas oyunu oynadılar

Çorum FK, yarın deplasmanda Hacettepespor’la oynayacağı 35.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmet Taşdemir nezaretinde, Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 15.30’da başlayan antrenmana sakatlıkları süren Ertuğrul ve Tarık katılmadı.

Isınma ile başlayan antrenman ayak tenisi ile devam etti. Teknik direktör İsmet Taşdemir, ayak tenisinden sonra yarı sahada pasa dayalı oyun oynattı. Antrenman9 yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Çorum FK bugün 11.30’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra Ankara’ya gidip maç saatini beklemeye başlayacak.

(Rıfat KARA)

