Ömer Bozan Sakaryaspor’da

Çorum FK’nın yeni sezondaki muhtemel rakiplerinden Sakaryaspor, prensip toplu imza töreni düzenledi. Yeşil-siyahlı yönetim, 1 teknik direktör ve 9 futbolcuya toplu imza attırdı.

Sakarya Atatürk Stadı’nda düzenlenen imza töreninde, Teknik Direktör Ercüment Coşkundere’nin yanı sıra, Çorum FK’dan kanat-orta saha oyuncusu Ömer Bozan, Afjet Afyonspor’dan forvet Ramazan Onur Toprak, Sivas Belediyespor’dan sol kanat Hurşit Taşçı, Hekimoğlu Trabzon’dan orta saha oyuncuları Serkan Odabaşoğlu ile Oğuz Kocabal, Sarıyer’den orta saha Savaş Yılmaz, Keçiörengücü’nden orta saha İrfan Akgün, İnegölspor’dan orta saha Mehmet Özdıraz ve Kırşehir Belediyespor’dan sol bek Onur Karakabak ile sözleşme imzalandı.

(Spor Servisi)

