Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Alaca'ya yapılacak olan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun proje hazırlıkları tamamlandı. Yüzme havuzu 2021 yılı Ocak ayında ihaleye çıkacak.

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu'nun yoğun uğraşları sonucunda Alaca'ya kazandırılan ve geçtiğimiz aylarda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile protokolü imzalanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile ilgili proje çalışmaları tamamlandı. Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, "İlçemize kazandırmayı hedeflediğimiz ve proje çalışmaları tamamlanan yüzme havuzunun ihalesi 2021 yılı Ocak ayında yapılması planlanıyor. Konuyla ilgili Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde yapılacağı yer ile alakalı etüt çalışmalarımızı tamamlayacağız. İlçemize bir yatırım daha kazandırdığımız için mutluyuz. Bu çalışmalar esnasında bizlerden desteklerini esirgemeyen AK Parti İlçe Başkanımız Ragıp Ağaçdan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

(Spor Servisi)