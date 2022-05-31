Olcay Şahan, İskilipgücü için imzaladı

Çorum amatör futbolunun güzide kulüplerinden İskilipgücü Eğitim Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü, pandemi nedeniyle 2 yıl ara verdiği “Geleneksel İstanbul Buluşmaları”nın üçüncüsünü gerçekleştirdi.

Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen, Milli Takım, Beşiktaş ve Trabzonspor’un eski futbolcularından Olcay Şahan’ın onur konuğu olduğu organizasyona, yaklaşık 400 davetli katıldı. Konuklara, İskilip’in geleneksel yemeklerinin ikram edildiği programa, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük de katıldı.

Aynı zamanda, İskilipgücü’nün 20.kuruluş yıldönümünün de kutlandığı organizasyon, Kulüp Başkanı Nihat Armutcu’nun sunumu ile başladı. Armutcu, kulübün faaliyetlerinin ve başarılarını içeren video sunumla devam ederken, başkan Nihat Armutcu’nun yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri Bahadır Telli Mehmet Demirci, Orhan Ağzıkara, Feyzullah Özcan, Burak Kıyar ile birlikte, kulüp sporcuları, konuklarla yakından ilgilendiler.

Gecede, İskilipgücü’ne gelir amacıyla, İskilip temalı hediyelik eşyalar ve eski milli futbolcu Olcay Şahan’ın imzaladığı İskilipgücü formaları satıldı. Belediye Başkanı Ali Sülük’ün de selamlama konuşması yaptığı programın sponsorlarına forma ve çeşitli hediyeler verildi.

Gece, İskilipgücü Başkanı Nihat Armutcu’nun teşekkür konuşması ile son bulurken, konuklar, Olcay Şahan’la bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.



(Hüseyin AŞKIN)

