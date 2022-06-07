Okullu küçük güreşçiler Tevfik Kış’ta mindere çıktı

Okul sporları faaliyet programında yer alan Küçükler Serbest Güreş İl Birinciliği, Cumartesi günü yapıldı.

Çorum’un eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu, Türk güreşinin efsanelerinden, merhum Tevfik Kış’ın ismini taşıyan spor salonunda düzenlenen il birinciliğine, Çorum merkez ve ilçelerinden 55 güreşçi katıldı. 10 sıklette yapılan müsabakalar çekişmeli geçerken, dereceye giren güreşçiler madalya ile ödüllendirildi.

Dereceye giren güreşçiler ve sıkletleri şöyle:

26-30 Kilo: 1.Alperen Bolat ve 2.R.Efe Gözübüyük (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu), 3.M.Halit Kılıç (Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu), 3. Emirhan Karabıyık (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu)

34 Kilo: 1.Y.Eren Koçak (Mimar Sinan Ortaokulu), 2.Eren Çam (Toprak Sanayi Ortaokulu), 3.Taha Bozkuş ve 3.M.Emin Atak (Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu).

38 Kilo: E.Yasin Kalender (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu),2. Mehmet Dokur (Mustafa Kemal Ortaokulu), 3.Eren Karadaş ve 3.Mevlüt Güner (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu)

41 Kilo: 1.Y.Berat Aktaş (Mimar Sinan Ortaokulu), 2.Metehan Karakuş (23 Nisan Ortaokulu), 3.Akın Öz (Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu), 3.A.İslam Şen (23 Nisan Ortaokulu)

44 Kilo: 1.Emirhan Gül (Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu), 2.O.Efe Yıldırım (Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu), 3.M.Ali İltir (Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu), 3.Berat Layık (Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu)

48 Kilo: 1.T.Bilal Ceylan (Hayrettin Karaman İmam Hatip Ortaokulu), 2.O.Emir Şimşek (Mimar Sinan Ortaokulu), 3.Yusuf Kambur (Cumhuriyet Ortaokulu), 3.Kerim Topçu (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu)

52 Kilo: 1.Talha Mert Özboyacı (Mimar Sinan Ortaokulu), 2.Yahya Atmaca (Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu), 3.Ahmet Can Boztilki (Şehit Mustafa Avcı İmam Hatip Ortaokulu), 3.Mehmet Kantar (23 Nisan Ortaokulu)

57 Kilo: 1.Y.Emir Aydın (Başöğretmen Atatürk İmam Hatip Ortaokulu), 2.Musab Atmaca (Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu), 3.Yunus Biçer (Osmancık İmam Hatip Ortaokulu), 3.Alper Yazgan (Meliha Rıfat Gobel Ortaokulu)

62 Kilo: 1.M.Seyit Karakaş (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu),2.Bedirhan Aktaş (Yatılı Bölge Ortaokulu), 3.Kerem Sekili (Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu), 3.Çınar Gümüş (23 Nisan Ortaokulu)

68 Kilo: 1.Onur Genç.



(Hüseyin AŞKIN)

