Okullararası Yıldızlar Curling İl Birinciliği sona erdi

Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Curling İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 8-10 Şubat tarihleri arasında Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğinde kızlarda 7, erkeklerde 7 olmak üzere toplam 14 okul dereceye girebilmek için mücadele etti. Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız’ın başlama vuruşu ile start alan il birinciliği sonunda kızlarda Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu birinci olmayı başarırken, Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Gazipaşa Ortaokulu üçüncü, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ise dördüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise birincilik kupası Özel Çorum Doğa Koleji’nin olurken, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ikinci, Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu üçüncü, Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu ise dördüncülükle tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalya takdim edildi.



(Rıfat KARA)

