Okullararası Küçükler Judo İl Birinciliği sona erdi

Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler (kız-erkek) Judo İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğine 13 okuldan 18 kız, 20 erkek olmak üzere toplam 38 sporcu katıldı. İl Temsilcisi Hüseyin Üstündağ ve Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda küçük erkekler kategorisinde 26 kiloda Poyraz Adıkdı, 30 kiloda Yiğit Nebi Bakırcı, 34 kiloda Umut Can Demirci, 38 kiloda Salih Zileli, 42 kiloda İlhan Yılmaz, 46 kiloda Enes Öksüz, 50 kiloda Emir Can, 55 kiloda, A.Emin Arslan, 60 kiloda Ali Emir Üstündağ ve +60 kiloda Ali Emre Özten birinci olmayı başardılar. Yine küçük erkeklerde 34 kiloda Uğurcan Demirci, 38 kiloda Fatih Şirin, 42 kiloda Miraç Şevik, +60 kiloda ise Emir Sadi Sabuncu ikinci olurken, 34 kiloda Muhammet Emin Murat, 34 kiloda Eymen Efe Erul ise üçüncü olarak tamamladılar.

Küçük kızlar kategorisinde ise 28 kiloda Nisa Elik, 32 kiloda Aysu Naz Çağıl, 36 kiloda Elanur Kayacı, 40 kiloda Elif Bayat, 44 kiloda Meleknur Köroğlu, 48 kiloda Ayşenur Partici, 52 kiloda Sinem Tümer, 57 kiloda Berra Nur Kaya, +57 kiloda Şura ŞükriyeÖzdemir birincilik kürsüsüne çıktılar. Aynı kategoride 32 kiloda Şevval Deveci, 48 kiloda Eflal Diker, 57 kiloda Ayça Banu Mol ve +57 kiloda Zeynep Karasu ikinci olurken, +57 kiloda Nisa Zeren Gürkeskin ise üçüncülük elde etti.

Çorum’da düzenlenen il birinciliğinde sıkletlerinde dereceye giren bu isimler 9-10 Nisan tarihleri arasında Yozgat’ta düzenlenecek olan grup müsabakalarında Çorum’u temsil etmeye hak kazandılar.

(Rıfat KARA)