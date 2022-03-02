Okullararası Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği sona erdi… Şampiyon Mimar Sinan

Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 4 okulun tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde önceki gün son maçlar oynandı. 2 No’lu Sentetik Saha’da oynanan maçlarda Mimar Sinan Ortaokulu, Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’nu 6-2 mağlup etmeyi başardı. Günün diğer maçında ise Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu, Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu’nu 2-0 yendi.

Bu sonuçların ardından Mimar Sinan Ortaokulu 9 puanla yenilgisiz şampiyon olurken, 6 puanlı Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu ikinci, 3 puanlı Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu üçüncü, puansız Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalya verildi.

(Ömür SOYTEMİZ)

