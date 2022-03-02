Okullararası Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği sona erdi… Şampiyon Mimar Sinan
Okullararası düzenlenen Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği’nde Mimar Sinan Ortaokulu yenilgisiz şampiyon oldu.
Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 4 okulun tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde önceki gün son maçlar oynandı. 2 No’lu Sentetik Saha’da oynanan maçlarda Mimar Sinan Ortaokulu, Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’nu 6-2 mağlup etmeyi başardı. Günün diğer maçında ise Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu, Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu’nu 2-0 yendi.
Bu sonuçların ardından Mimar Sinan Ortaokulu 9 puanla yenilgisiz şampiyon olurken, 6 puanlı Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu ikinci, 3 puanlı Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu üçüncü, puansız Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu ise dördüncü oldu.
Son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalya verildi.
(Ömür SOYTEMİZ)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
|2. Konyaspor
|27
|49
|3. Başakşehir
|27
|46
|4. Fenerbahçe
|27
|46
|5. Adana Demirspor
|27
|45
|6. Beşiktaş
|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|27
|39
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|27
|36
|12. Galatasaray
|27
|35
|13. Sivasspor
|27
|34
|14. Antalyaspor
|27
|32
|15. Kasımpaşa
|27
|29
|16. Giresunspor
|27
|29
|17. Göztepe
|27
|27
|18. Altay
|27
|25
|19. Rizespor
|27
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|26
|55
|2. Ümraniye
|26
|52
|3. Bandırmaspor
|26
|46
|4. Erzurumspor
|26
|44
|5. İstanbulspor
|25
|43
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|25
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Adanaspor
|26
|34
|10. Boluspor
|24
|34
|11. Keçiörengücü
|25
|34
|12. Gençlerbirliği
|26
|33
|13. Tuzlaspor
|24
|31
|14. Kocaelispor
|25
|29
|15. Menemen Belediyespor
|26
|29
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Altınordu
|26
|25
|18. Bursaspor
|24
|24
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|27
|47
|5. West Ham United
|27
|45
|6. Arsenal
|24
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|26
|40
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|26
|33
|11. Crystal Palace
|27
|30
|12. Leicester City
|24
|30
|13. Aston Villa
|25
|30
|14. Newcastle
|25
|25
|15. Brentford
|27
|24
|16. Leeds United
|26
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|25
|21
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|26
|60
|2. Sevilla
|26
|54
|3. Real Betis
|26
|46
|4. Barcelona
|25
|45
|5. Atletico Madrid
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|42
|7. Real Sociedad
|25
|41
|8. Athletic Bilbao
|26
|37
|9. Valencia
|26
|33
|10. Osasuna
|26
|33
|11. Celta Vigo
|26
|32
|12. Rayo Vallecano
|25
|31
|13. Elche
|26
|29
|14. Espanyol
|26
|29
|15. Getafe
|26
|27
|16. Mallorca
|25
|26
|17. Granada
|26
|25
|18. Cadiz
|26
|21
|19. Deportivo Alaves
|26
|21
|20. Levante
|26
|18