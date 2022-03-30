Okullararası Gençler Puanlı Atletizm İl Birinciliği sona erdi

Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler A Kategorisi Puanlı Atletizm İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 100 metre, yüksek atlama, 110 metre engelli, gülle atma, 400 metre, cirit atma, uzun atlama, 1500 metre, 3000 metre engelli, çekiç atma, disk atma, 200 metre, 300 metre ve sırıkla atlama olmak üzere 14 dalda gerçekleşen yarışlara kızlarda 48, erkeklerde ise 70 sporcu katıldı. TOKİ Atletizm Sahası’nda yapılan müsabakalar sonunda kızlarda Spor Lisesi 550 puanla birinci olmayı başarırken, 224 puan toplayan Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi ikinci, 75 puanla Çorum Özel Sınav Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Erkeklerde ise yine Spor Lisesi 774 puanla zirvede yer aldı. 570 puanla Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi ikincilik kürsüsüne çıkarken, 444 puanla Çorum Özel Ada Anadolu Lisesi üçüncü, 430 puanla Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya, okullara ise kupaları verildi. Müsabakalar Gençler B kategorisi, küçükler ve yıldızlar kategorileri ile devam etti.



(Rıfat KARA)

