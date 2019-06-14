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Okullararası Gençler Bovling Şampiyonası Samsun’da yapıldı

Samsun’da düzenlenen Okullararası Gençler (kız-erkek) Türkiye Bovling Şampiyonası’nda Çorum temsilcisi Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Okullararası Gençler Bovling Şampiyonası Samsun’da yapıldı

Samsun’da düzenlenen Okullararası Gençler (kız-erkek) Türkiye Bovling Şampiyonası’nda Çorum temsilcisi Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

14 Haziran 2019 Cuma 01:12
Okullararası Gençler Bovling Şampiyonası Samsun’da yapıldı

Türkiye Okul Sporları Federasyonu ve Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2019 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Türkiye Bovling Şampiyonası Samsun’da yapıldı. İlkadım Bovling Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyonada 45 ilden 90 takım 640 sporcu ter döktü. Çorum şampiyonu Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Yalçın Özcan önderliğinde, Doğan Kepçe, Onur Kahraman, Y.Samet Çiçek, Zümer Karaburun, Adem Beşe ve Furkan Sertaç Ünal şampiyonada Çorum’u erkekler kategorisinde temsil ettiler. Birinci maç 595, ikinci maç 686, üçüncü maç 617, dördüncü maç 630, beşinci maç 702, altıncı maç 677 puan alan Çorum temsilcisi adını finale yazdırdı. Finalde Samsun temsilcisi Samsun Zafer Özel Eğitim Meslek Lisesi ile karşılaşan Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi rakibini 678-580 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

YALÇIN ÖZCAN ŞAMPİYONLUKLA NOKTALADI

Şampiyona ve geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Yalçın Özcan, öğrencilerinin şampiyonada çok iyi mücadele ettiğini ve şampiyonluğu hakettiklerini söyledi. Özel nedenlerinden dolayı bir daha okul sporları bazında antrenör olarak turnuvaya katılmayacağını da belirten Özcan, “Okul sporlarına Türkiye şampiyonu olarak veda etmek benim için çok güzel bir duygu. Samsun’da düzenlenen şampiyonada çok zor şartlar altında Çorum’u ve okulumuzu temsil ettik. Bu benim son turnuvamdı bundan sonra okul sporları bazında hiçbir müsabakada görev almayacağım. Tekrardan şampiyonada mücadele eden ve Çorum’a Türkiye şampiyonu olarak dönen sporcularımı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

(Rıfat KARA)

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