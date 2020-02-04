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Okul Sporları Gençler-B Basketbol Grup müsabakaları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün düzenlediği, Okul Sporları 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Gençler-B Basketbol Grup müsabakaları başladı. 

Okul Sporları Gençler-B Basketbol Grup müsabakaları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün düzenlediği, Okul Sporları 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Gençler-B Basketbol Grup müsabakaları başladı. 

04 Şubat 2020 Salı 14:40
Okul Sporları Gençler-B Basketbol Grup müsabakaları başladı

Karabük Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış seremonisi saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılışta konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, son yıllarda Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı yatırımlarla sportif alt yapının güçlendiğini söyledi. 
Gençlerin sporla daha fazla ilgilenmesini ve spor yapmaları ile ilgili çok güzel çalışmalar yapıldığını aktaran Gürel, "Özellikle her ilde sayıları üç, beş belki daha fazla spor salonu, yüzme havuzları, çok amaçlı salonlar ve açık spor tesisleri yapıldı ve hizmetinize sunuldu. Özellikle gençlerimizin dikkatini çeken onları farklı alanlara kaydıran bir kısım uyarıcılar ve kötü alışkanlıklar mevcut. Gençlerimizin sporla buluşmasını özellikle arzu ediyoruz. Gençlerimiz ne kadar spor yaparsa, ne kadar sporla ilgilenirse bir o kadar kötü alışkanlıklardan uzaklaşmış olurlar. Zamanımızın bir kısım hastalıkları var, hepimizde cep telefonu, bilgisayar, internet ve benzeri sayabileceğimiz, dikkatinizi dağıtan unsurlar var. Bunlardan ne kadar uzak durur, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile uğraşırsanız bir o kadar kendinizi iyi yetiştirmiş olarak geleceğe hazırlamış olursunuz. Devletimiz bu manada şükürler olsun ki, gençlerimizi yetiştirmek adına ne gerekiyorsa yapıyor. Öğretmenlerimize, Gençlik Spor Müdürlüklerimize, Milli Eğitim Müdürlüklerimize bu anlamda büyük görevler düşüyor. Öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve antrenörlerimiz öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyorlar" dedi. 
Türkiye'nin 8 şehrinden genlerin Karabük'e geldiğini ifade eden Gürel, "İnşallah güzel bir şekilde maçlarınızı yapacaksınız, kardeşçe, birlik ve beraberlik içerisinde birbirinizi üzmeden, birbirinize zarar vermeden maçlarını yapacaksınız. Burada asıl olan spor yapabilmek, tabii ki birileri kazanacak, birileri kaybedecek ama önemli olan sizin spor yapabilmeniz, fiziki alt yapınızı geliştirebilmeniz. Biz inanıyoruz ki, sizler kendinizi iyi yetiştirirseniz öğretmenlerinizin ve antrenörlerinizin öğütleri doğrultusunda kendinizi yetiştirirseniz dünyada kazanamayacağınız müsabaka yok. Dünyadaki tüm ödülleri alacak altyapınız mevcut ve siz Türk gençliği olarak bunu yapacak kapasitedesiniz. İnşallah bizler sizlerin başarıları ile övüneceğiz, bunların haberlerini duymuş olacağız. Turnuvanın hayırlı olmasını diliyorum, kazasız belasız iyi bir şekilde sonuçlanmasını arzu ediyorum" diye konuştu. 
03-06 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek basketbol grup müsabakalarında Karabük, Kastamonu, Çorum, Zonguldak, Yozgat, Ankara, İstanbul ve Kocaeli erkek ve kız basketbol takımları mücadele edecek. 

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