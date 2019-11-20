Okul spor faaliyetlerinin ilk toplantısı yapıldı

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde okullararası düzenlenecek olan spor faaliyetleri öncesi Okul Sporları İl Temsilciliği tarafından değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Anitta Otel’de gerçekleşen toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Çaylak, Anitta Otel Genel Müdürü ve aynı zamanda Satranç İl Temsilcisi Hasan Özer Gökmen, Gençlik ve Spor Şube Müdürleri İbrahim Başbölük, Satı Yücel, Ali İhsan Körpe, Murat Gül, Gençlik Spor Araştırma Bölüm Müdürü Erdoğan Arslan, branş il temsilcileri, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması işe başlayan toplantı, 2018-2019 yılında gerçekleşen okul spor faaliyetleri ile ilgili slayt gösterileri ile devam etti. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer günün anlam ve önemini içeren bir konuşma gerçekleştirdi.

2 bölüm halinde gerçekleşen toplantının ilk bölümünde 2018-2019 sezonunda uluslararası müsabakalarda derece elde eden antrenörlere plaket takdim edildi. Toplantının 2.bölümünde ise 2019-2020 sezonunda yapılacak olan faaliyetler ile ilgili soru-cevap şeklinde geçen bilgilendirme toplantısı yapıldı.

BAŞARILI ANTRENÖRLERE PLAKET

Okul Sporları İl Temsilciliği tarafından düzenlenen bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında başarı olan antrenörlere plaket verildi.

Anitta Otel’de düzenlenen toplantının 1.bölümünde 2018-2019 okul sporları sezonunda başarılı olan antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri unutulmadı. Çorum’u Türkiye genelinde başarıyla temsil eden antrenörler Mesut Kuşgöz, Sedef Kuşgöz, Tuğba Karabıyık, Bayram Aydın, Ümit Mülazım, Emrah Taç, Semra Doğan, Arif Yalvaçer, Bekir Bolat, Çetin Koçak, Barış Boyar, Hakan Çıtak, Şeyda Topuz, Ahmet Koltaş, Savaş Taştan, Ali Korkmaz, Osman Güher, Şahin Güler, Fahrettin Öztemiz, Hasan Çalışkan, Yusuf Atmaca ve Levent Kaleli plaket ile ödüllendirildi.

(Rıfat KARA)