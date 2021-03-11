Oktay Balcı, Çorum FK formasıyla siftah yaptı 

Çorum FK’nın Ankara Demirspor’la deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta perdeyi kapatan isim olan Oktay Balcı, kırmızı-siyahlı forma altında ilk golünü attı.

Devre arasında Pendikspor’dan transfer edilen Oktay Balcı, ilk golünü Başkentte attı. 23 yaşındaki golcü futbolcu, Ankara’da da maça yedek kulübesinde başlarken, 76.dakikada Mehmet Sedef’in yerine oyuna girdi.

Karşılaşma Ankara Demirspor’un 2-0’lık galibiyetiyle devam ederken, 90+2.dakikada soldan Cengiz’in ortaladığı topu kafayla ağlara gönderen Oktay Balcı hem takımına altın değerinde 1 puan kazandırdı, hem de kırmızı-siyahlı formayla ilk golünü attı.

Bu sezon, Pendikspor formasıyla da bir golü bulunan Oktay, Ankara’da attığı golden hemen önce gördüğü sarı kartla da cezalı duruma düştü. Golcü futbolcu, Pazar günü Ergene Velimeşespor’a karşı forma giyemeyecek.

(Spor Servisi)

