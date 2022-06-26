Okçular 12’den vurdu

Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okçuluk İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Cumartesi günü Nazmi Avluca Sahası’nda gerçekleşen il birinciliğinde toplam 40 sporcu mücadele etti. Minikler, küçükler, yıldızlar ve büyükler (kız-erkek) olmak üzere 5 kategoride gerçekleşen müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular ve kulüpleri şu şekilde oluştu;

Klasik yay minik kızlar: 1.Hatice Kübra Güngör (Bayat ferdi), 2.Ervanur Duru (Osmancık Gençlik ve Spor Kulübü)

Klasik yay minik erkekler: 1.Mustafa Berat Alıcı (Bayat ferdi), Melih Erdem Yılmaz (Yalvaçer Gençlik ve Spor Kulübü), 3.Muhammed Çatal (Osmancık Gençlik ve Spor Kulübü), 4.Mehmet Nevfel Karabudak (Osmancık Gençlik ve Spor Kulübü)

Klasik yay küçük kızlar: 1.Vahide İrem Köken (Bayat ferdi)

Klasik yay küçük erkekler: 1.Ömer Eymen Ünlü (Bayat ferdi), 2.Ahmet Efe Aydın (Osmancık Gençlik ve Spor Kulübü), 3.Taha Emir Bakıcı (Osmancık Gençlik ve Spor Kulübü), 4.Ahmet Emin Pekmezci (Yalvaçer Gençlik ve Spor Kulübü)

Klasik yay yıldız kızlar: 1.Sümeyye Al (Osmancık Gençlik ve Spor Kulübü), 2.Ecem Arslaner (Osmancık Gençlik ve Spor Kulübü), 3.Yağmur Sarıçam (Osmancık Gençlik ve Spor Kulübü), 4.Elif Pınar Erkoç (Çorum ferdi)

Klasik yay yıldız erkekler: 1.Mehmet Gökhan Güngör (Bayat ferdi), 2.Ahmet Eren Ünlü (Bayat ferdi), 3.Ahmet Baki Çetin (Bayat ferdi), 4.Efe Kağan Uysaler (Osmancık Gençlik ve Spor Kulübü)

Klasik yay büyük kızlar: 1.Sudenaz Kantar (Çorum ferdi), 2.İrem Büyükay (Yalvaçler Gençlik ve Spor Kulübü), 3.Nuray Demir (Yalvaçer Gençlik ve Spor Kulübü), 4.Zeynep Demirkan (Çorum ferdi)

Klasik yay büyük erkekler: 1.Hasan Emir Şahin (Bayat ferdi), 2.Furkan Kaya (Osmancık Gençlik ve Spor Kulübü)

Makaralı yay büyük kızlar: 1.Sündüs Sude Tak (Osmancık Gençlik ve Spor Kulübü), 2.Miray Arslaner (Osmancık Gençlik ve Spor Kulübü), 3.Sude Dok (Osmancık Gençlik ve Spor Kulübü).

Makaralı yay büyük erkekler: 1.Ufuk Genç (Osmancık Gençlik ve Spor Kulübü)

Atışlar sonunda düzenlenen tören ile dereceye giren sporculara Okçuluk İl Temsilciliği tarafından madalyaları takdim edildi.



(Rıfat KARA)

