Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
97098
ALTIN
260.034
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.1883
EURO
6.4543

Okçular 12’den vurdu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen okçuluk müsabakalarında dereceye girenler belli oldu.

Okçular 12’den vurdu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen okçuluk müsabakalarında dereceye girenler belli oldu.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:20
Okçular 12’den vurdu

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Mahmut Atalay Gençlik Merkezi, Çorum Okçuluk Gençlik Spor Kulübü ve Okçuluk İl temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen 15 Temmuz Türk okçuluğu ve olimpik okçuluk müsabakaları sona erdi. 15 Temmuz’un önemini unutturmamak ve ruhunu yaşatmak için gerçekleşen müsabakalarda 60’a yakın sporcu mücadele etti. Mahmut Atalay Gençlik Spor Merkezi Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarda olimpik okçuluk branşında kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

Küçük bayanlar: 1.Kevser Akyıldız, 2.Ebrar Uysal.

Küçük erkekler: 1. Nurullah Taş, 2.M.Gökhan Güngör, 3.M.Eren Bircan, 4.Y.Musab Kanbur

Büyük bayanlar: 1.Hatice Eker, 2.Hayrunnisa Atık, 3.Hatice İpek Kula, 4.Edanur Karakaş.

Büyük Erkekler: 1.Erdem Eren, 2.Murat İpek, 3.Y.Emre Körçoban, 4.Uğur Altuncu.

Geleneksel Türk okçuluk branşında ise dereceye giren sporcular;

Küçük bayanlar: 1.Kübra Nur Şahin, 2.Beyzanur Küçük, 3.Emine Betül Şahin, 4.Zeynep Kocabaş.

Küçük erkekler: 1.Enes Bera Öztürk, 2.Veysel Uysal, 3.Yusuf Koçak.

Genç erkekler: 1.Ali Eren Ağbal, 2.A.Eren Canbolat, 3.Emir Önsöz, 4.Emir Sarı.

Büyük bayanlar: 1.Sevilay Teryakioğlu, 2.Fatma Bozkurt, 3.Merve Bozdoğan.

Büyük erkekler: 1.Hanifi Tuna, 2.Ahmet Bulanık, 3.Uğur Altuncu, 4.Serkan Kenesarlil.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren sporcular madalyaları takdim edildi.

(Ömür SOYTEMİZ)

İlgili Haberler
Eren Görür Ofspor’da
Eren Görür Ofspor’da
Doğan Can 1 sezon daha Bandırma’da
Doğan Can 1 sezon daha Bandırma’da
Fahri Eren’le kesin ayrılık
Fahri Eren’le kesin ayrılık
Halk Koşusuna 25 atlet katıldı!
Halk Koşusuna 25 atlet katıldı!
Muhammed Bayır Giresunspor’da
Muhammed Bayır Giresunspor’da
Ayhan Gürbüz de gündemde
Ayhan Gürbüz de gündemde
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim