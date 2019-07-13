Okçular 12’den vurdu

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Mahmut Atalay Gençlik Merkezi, Çorum Okçuluk Gençlik Spor Kulübü ve Okçuluk İl temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen 15 Temmuz Türk okçuluğu ve olimpik okçuluk müsabakaları sona erdi. 15 Temmuz’un önemini unutturmamak ve ruhunu yaşatmak için gerçekleşen müsabakalarda 60’a yakın sporcu mücadele etti. Mahmut Atalay Gençlik Spor Merkezi Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarda olimpik okçuluk branşında kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

Küçük bayanlar: 1.Kevser Akyıldız, 2.Ebrar Uysal.

Küçük erkekler: 1. Nurullah Taş, 2.M.Gökhan Güngör, 3.M.Eren Bircan, 4.Y.Musab Kanbur

Büyük bayanlar: 1.Hatice Eker, 2.Hayrunnisa Atık, 3.Hatice İpek Kula, 4.Edanur Karakaş.

Büyük Erkekler: 1.Erdem Eren, 2.Murat İpek, 3.Y.Emre Körçoban, 4.Uğur Altuncu.

Geleneksel Türk okçuluk branşında ise dereceye giren sporcular;

Küçük bayanlar: 1.Kübra Nur Şahin, 2.Beyzanur Küçük, 3.Emine Betül Şahin, 4.Zeynep Kocabaş.

Küçük erkekler: 1.Enes Bera Öztürk, 2.Veysel Uysal, 3.Yusuf Koçak.

Genç erkekler: 1.Ali Eren Ağbal, 2.A.Eren Canbolat, 3.Emir Önsöz, 4.Emir Sarı.

Büyük bayanlar: 1.Sevilay Teryakioğlu, 2.Fatma Bozkurt, 3.Merve Bozdoğan.

Büyük erkekler: 1.Hanifi Tuna, 2.Ahmet Bulanık, 3.Uğur Altuncu, 4.Serkan Kenesarlil.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren sporcular madalyaları takdim edildi.

(Ömür SOYTEMİZ)