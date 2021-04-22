Oğuzlar ve Dodurga’ya 900 bin TL spor ödeneği

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Milletvekili Oğuzhan Kaya ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret etti.

Çorum’un spor yatırımlarının görüşüldüğü ziyarette Oğuzlar ve Dodurga’daki spor salonu ve futbol sahası yatırımları için 900 bin TL ödenek aktarılması sağlandı.

Ziyaretin ardından konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, Bakan Kasapoğlu’na ilçelerdeki spor yatırımları ve ihtiyaçları ile ilgili bilgiler vererek talepte bulunduklarını söyledi. Dodurga’da bir süre önce ihalesi yapılan futbol sahası ve spor salonu için 300 bin TL ödenek talebinin Bakan Kasapoğlu tarafından olumlu karşılandığını anlatan Milletvekili Ceylan, Dodurga’nın ihtiyacı olan Sentetik Çim Saha ve Spor Salonu’nun sağlanan ödenekler ile birlikte kısa sürede bitirilerek ilçe halkının hizmetine sunulacağını ifade etti. Ceylan, Oğuzlar İlçesi’nde de futbol sahasının aydınlatma ve istinat duvarları için de Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla 600 bin TL ödeneğin verildiğini kaydetti. Ceylan, yatırımların Dodurga ve Oğuzlar İlçesine kazandırılmasından dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na da teşekkür etti.

(Spor Servisi)

