Oğuzlar sahası Işıklandırılıyor 

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Halil Çöl, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri Çiğdem Ünlü ve Necati Çamiçi ile birlikte Oğuzlar İlçe Futbol Sahası’nda incelemelerde bulundu.

Oğuzlar Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sahanın aydınlatılması ve çevre duvarı için çalışmalar yapmak üzere inceleme sürecinin başlatıldığı belirtildi.

(Spor Servisi)

