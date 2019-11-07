Oğuzlar Belediyespor’a nakdi destek

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2020 mali yılı tahmini bütçesinin ve gündeme dair konuların görüşüldüğü toplantımızda Oğuzlar Belediyespor kulübümüze de nakdi yardımda bulunma kararı aldık.

Gençliğin ve sporun gelişmesi, ilçemiz gençlerinin sporda başarılı bireyler olabilmesi adına gençlerimizin her zaman yanlarında ve destekçisiyiz. Sporda, eğitimde, bilimde, sanatta gelişen bir Oğuzlar gençliği hayal ediyorum ve bu hayalimin de gençlerimize olan güvenimizle gerçekleşeceğine inanıyorum” diye konuştu.

(Rıfat KARA)