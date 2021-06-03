Oğuzhan Yalçın sportif direktörlüğe dönüyor 

Çorum FK’nın yeni sezon yapılanmasıyla ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. Oğuzhan Yalçın’ın yeniden sportif direktörlük görevine döneceği öğrenildi.

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde, teknik direktörlük görevine Aykan Atik’i getiren Kulüp Başkanı Fatih Özcan, transferde de önemli oyunculara imza attırdı. Uşakspor’dan Seçkin Getbay, Mehmet Gürkan Öztürk ve İsmet Benli, Amed Sportif Faaliyetler’den Halil İbrahim Sönmez ile Serkan Yavuz ve Ankara Demirspor’dan Hasan Küçcük’ün transferlerini bitiren Başkan Fatih Özcan, İsmail Atalay Baydur’dan boşalan sportif direktörlük görevine getireceği ismi de belirledi.

BAYDUR, ATİK’İN EKİBİNDE OLACAK

Edinilen bilgilere göre, Başkan Özcan, daha önce de sportif direktörlük görevinde bulunan Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yalçın’a bu görevi yeniden verecek.

Başkan Özcan, sezonun bitmesiyle birlikte sportif direktörlük görevinden istifa eden İsmail Atalay Baydur’u ise antrenör olarak değerlendirecek. Bu doğrultuda, İsmail Atalay Baydur, teknik direktör Aykan Atik’in ekibinde yer alacak.

(Spor Servisi)

