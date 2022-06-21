Oğuzhan Yalçın ‘Şimdilik kimseyi satmıyoruz’

Çorum FK ile sözleşmeleri devam eden bu iki futbolcudan Serkan Yavuz'un sözleşmesindeki getir-götür maddesi bulunmazken, kulüp istediği bonservis bedelini talep edebiliyor. Batuhan Er'in ise bonservisinin 400 bin lira olduğu bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan, 3.Lig ekibi Osmaniyespor'un, Çorum FK'dan genç orta saha oyuncusu Muhammed Çoban'ı kadrosuna katma girişimleri devam ediyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, kaynak arayışlarını sürdüren Çorum FK yönetimi, şimdilik hiçbir futbolcuyu satmayı düşünmüyor. Oluşacak bütçeye göre yeni sezon hedefini belirleyeceklerini yineleyen Başkan Oğuzhan Yalçın, "Birçok oyuncumuza teklif var. Ama biz şimdilik kimseyi satmayı düşünmüyoruz" dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

