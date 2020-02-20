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Oğuzhan Yalçın artık başkan yardımcısı

Geçtiğimiz hafta Teknik Direktör Bahri Kaya’nın istifasının açıklandığı basın toplantısında Oğuzhan Yalçın’ın da genel koordinatörlük görevinden ayrıldığı ve başka bir görev verileceğinin açıklanmasından sonra Yalçın’ın yeni görevi beklenildiği gibi başkan yardımcılığı oldu.

Oğuzhan Yalçın artık başkan yardımcısı

Geçtiğimiz hafta Teknik Direktör Bahri Kaya’nın istifasının açıklandığı basın toplantısında Oğuzhan Yalçın’ın da genel koordinatörlük görevinden ayrıldığı ve başka bir görev verileceğinin açıklanmasından sonra Yalçın’ın yeni görevi beklenildiği gibi başkan yardımcılığı oldu.

20 Şubat 2020 Perşembe 22:36
Oğuzhan Yalçın artık başkan yardımcısı

Oğuzhan Yalçın, dün yeni teknik direktör İsmail Güldüren ve genel kaptan Orhan Top için düzenlenen tanıtım toplantısında kendisinin de başkan yardımcılığı görevine getirildiğini açıkladı.

Yalçın, “Daha önce futbolcu, kulüp menajerliği ve genel koordinatörlüğünü yaptığım Çorumspor’da başkan yardımcılığı görevine getirildim. Ne görev verilirse verilsen en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisindeyim” dedi.

Kalan 10 haftada 30 puanın tamamına talip olduklarını da kaydeden Oğuzhan Yalçın, “Bu takım buraya bu futbolcularla geldi. Yine buradan çıkartacak olan da bu futbolcular. Kalan 10 haftada 30 puanın tamamına talibiz. İnşallah sezon sonunda kupayı hep birlikte Çorum’a getireceğiz” şeklinde konuştu.

2.Başkan Mustafa Şeker’in kendileri için bir şans olduğunu da kaydeden Oğuzhan Yalçın, “Takım kazanınca moralli oluyoruz. Ama 7-8 haftadır kötü gidiyoruz. Bu sıkıntılı süreçte bize her zaman destek ve moral veren 2.Başkanımız Sayın Mustafa Şeker var. Çorumlu olmamasına rağmen maddi ve manevi destek veren Mustafa Şeker bizim için büyük bir şans” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

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