Oğuzhan Batman Kilis Elbeylispor’da

Çorum FK altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig’de Çimentospor formasını terleten Oğuzhan Batman’ın yeni adresi belli oldu. Kilis temsilcisi Elbeylispor’da İsa Kılıçoğlu’nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından transfer çalışmaları da hız kazandı. Kılıçoğlu, yönetime sunduğu raporda Çorumlu futbolcu Oğuzhan Batman’ı kadrosunda görmek istediğini belirtti. Bunun üzerine Oğuzhan Batman’ı Kilis’e davet eden Elbeylispor yönetimi 21 yaşındaki genç stoper ile masaya oturarak el sıkıştı.

Yeni takımıyla antrenmanlara çıkan Oğuzhan Batman’ın önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor.

(Rıfat KARA)

