Oğuz Mataracı Bayrampaşa’da
Çorum Futbol Kulübü’nün eski futbolcularından Oğuz Mataracı, ikinci yarı için İstanbul’un 3.Lig temsilcilerinden Bayrampaşa ile anlaştı.
Spor 29.01.2021, 22:55
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Sezonun ilk yarısını 3.Lig ekibi Çengelköy Futbol Yatırımları A.Ş.’de geçiren Oğuz Mataracı, İstanbul temsilcisinde 7 resmi maça çıktı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu maçlarda gol atamazken, hiç kart da görmedi. Çengelköy’le olan sözleşmesini 8 Ocak’ta fesheden Oğuz Mataracı, 3.Lig 4.Grup’ta şampiyonluk hesapları yapan Bayrampaşa ile anlaştı.
Oğuz Mataracı, geçen sezonun ilk yarısında Çorum FK formasıyla 1’i Türkiye Kupası’nda olmak üzere 8 resmi maça çıkmıştı.
(Spor Servisi)
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