Oğuz Mataracı Bayrampaşa’da

Sezonun ilk yarısını 3.Lig ekibi Çengelköy Futbol Yatırımları A.Ş.’de geçiren Oğuz Mataracı, İstanbul temsilcisinde 7 resmi maça çıktı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu maçlarda gol atamazken, hiç kart da görmedi. Çengelköy’le olan sözleşmesini 8 Ocak’ta fesheden Oğuz Mataracı, 3.Lig 4.Grup’ta şampiyonluk hesapları yapan Bayrampaşa ile anlaştı.

Oğuz Mataracı, geçen sezonun ilk yarısında Çorum FK formasıyla 1’i Türkiye Kupası’nda olmak üzere 8 resmi maça çıkmıştı.

(Spor Servisi)