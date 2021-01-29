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Oğuz Mataracı Bayrampaşa’da

Çorum Futbol Kulübü’nün eski futbolcularından Oğuz Mataracı, ikinci yarı için İstanbul’un 3.Lig temsilcilerinden Bayrampaşa ile anlaştı.

Spor 29.01.2021, 22:55
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Oğuz Mataracı Bayrampaşa’da

Sezonun ilk yarısını 3.Lig ekibi Çengelköy Futbol Yatırımları A.Ş.’de geçiren Oğuz Mataracı, İstanbul temsilcisinde 7 resmi maça çıktı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu maçlarda gol atamazken, hiç kart da görmedi. Çengelköy’le olan sözleşmesini 8 Ocak’ta fesheden Oğuz Mataracı, 3.Lig 4.Grup’ta şampiyonluk hesapları yapan Bayrampaşa ile anlaştı.

Oğuz Mataracı, geçen sezonun ilk yarısında Çorum FK formasıyla 1’i Türkiye Kupası’nda olmak üzere 8 resmi maça çıkmıştı.

(Spor Servisi)

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