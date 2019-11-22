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Öğretmenlerde finalistler belli oldu

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Okullararası Öğretmenler Voleybol Turnuvası’nda finalin adı belli oldu.

Öğretmenlerde finalistler belli oldu

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Okullararası Öğretmenler Voleybol Turnuvası’nda finalin adı belli oldu.

22 Kasım 2019 Cuma 01:10
Öğretmenlerde finalistler belli oldu

Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Okullararası Öğretmenler Voleybol Turnuvası’nda sona gelindi. 12 takımın mücadele ettiği ve eleme usulüne göre oynanan maçlar sonunda dün yarı final heyecanı yaşandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçlarda Eti Anadolu Lisesi son sayıya kadar başa baş geçen mücadele sonunda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nu 2-1’le geçerken, saat 11.30’da başlayan günün ikinci maçında ise Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Yavuz Sultan Selim’i iyi bir oyunla 2-0 mağlup ederek finalde Eti Anadolu Lisesi’nin rakibi olmayı başardı.

Bugün Atatürk Spor Salonu’nda Eti Anadolu Lisesi ile Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu arasında oynanacak final karşılaşması saat 13.30’da başlayacak. Bu kritik karşılaşma öncesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Yavuz Sultan Selim Ortaokulu saat 10.00’da üçüncülük maçında kozlarını paylaşacak.

(Rıfat KARA)

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