Yeni Çorumspor A.Ş. Başkanı Fatih Özcan, Kasımpaşa ile oynadıkları ve tartışmalı bir penaltı golüyle 1-0 yenilip elendikleri Ziraat Türkiye Kupası maçından sonra takımın tribünlere gönderilmemesi ile ilgili açıklama yaptı.

ÜZÜLMEYİ DE BİLECEKLER

Kasımpaşa maçında iyi mücadele ettiklerini ve galibiyeti kaçırdıklarını kaydeden Başkan Fatih Özcan, “Gönül isterdi ki, mücadelemizi turla taçlandıralım. Ama olmadı.

Evet, maçtan sonra taraftarlarımız takımı tribüne çağırdı. Takım da gitmedi. Çünkü almış olduğumuz bir karar var. Çok iyi de oynasak, kaybettiğimiz maçlardan sonra kaptan dışında kimse tribüne gitmeyecek. Sadece kaptan gidecek ve yenilgi için özür dileyecek. Onun dışında kimse tribüne gitmeyecek.

Yani, takımın tribüne gönderilmemesinin Gümüşhanespor maçındaki tepkiyle ilgisi yok.

Kazandığımız maçlardan sonra futbolcularımız nasıl ki seviniyorlarsa, kaybettiğimiz maçlardan sonra da üzülmeyi öğrenecekler.

SOSYAL MEDYA YASAĞI

Çok iyi de oynayıp yenilseler, taraftara ve Çorum halkına saygı gereği üzülmeyi bilecekler. Bu yüzden, maçlardan sonra 24 saat sosyal medyada paylaşım yapmayı yasakladık. Futbolcularımız, maçtan sonra 24 saat boyunca sosyal medyada paylaşım yapamayacaklar.

Bazen çok iyi oynadığımız maçlarda kaybedebiliyoruz. Ben buna karşıyım. İyi oynadıysan yenilmeyeceksin. Kaybetmemeyi öğreneceksin.

Biz, büyük hedefler peşindeyiz. Süper Lig hayalleri kuruyorsak, hem takımı, hem şehri buna hazırlamamız gerekiyor. Daha öğrenilmesi gereken çok şey var. Hedeflerimizi sağlam temeller üzerinde gerçekleştireceğiz ki, kalıcı olsun” şeklinde konuştu.