Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101940
ALTIN
274.383
DOLAR
5.6618
STERLİN
6.9877
EURO
6.1937

“Öğrenilmesi gereken çok şey var”

Futbolcuları Kasımpaşa maçından sonra tribünlere göndermemelerinin nedenini “üzülmeyi de öğrensinler” olarak açıklayan Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan, “Biz, büyük hedefler peşindeyiz. Süper Lig hayalleri kuruyorsak, hem takımı, hem şehri buna hazırlamamız gerekiyor. Daha öğrenilmesi gereken çok şey var. Hedeflerimizi sağlam temeller üzerinde gerçekleştireceğiz ki, kalıcı olsun” dedi.

“Öğrenilmesi gereken çok şey var”

Futbolcuları Kasımpaşa maçından sonra tribünlere göndermemelerinin nedenini “üzülmeyi de öğrensinler” olarak açıklayan Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan, “Biz, büyük hedefler peşindeyiz. Süper Lig hayalleri kuruyorsak, hem takımı, hem şehri buna hazırlamamız gerekiyor. Daha öğrenilmesi gereken çok şey var. Hedeflerimizi sağlam temeller üzerinde gerçekleştireceğiz ki, kalıcı olsun” dedi.

27 Eylül 2019 Cuma 00:12
“Öğrenilmesi gereken çok şey var”

Yeni Çorumspor A.Ş. Başkanı Fatih Özcan, Kasımpaşa ile oynadıkları ve tartışmalı bir penaltı golüyle 1-0 yenilip elendikleri Ziraat Türkiye Kupası maçından sonra takımın tribünlere gönderilmemesi ile ilgili açıklama yaptı.

ÜZÜLMEYİ DE BİLECEKLER

Kasımpaşa maçında iyi mücadele ettiklerini ve galibiyeti kaçırdıklarını kaydeden Başkan Fatih Özcan, “Gönül isterdi ki, mücadelemizi turla taçlandıralım. Ama olmadı.

Evet, maçtan sonra taraftarlarımız takımı tribüne çağırdı. Takım da gitmedi. Çünkü almış olduğumuz bir karar var. Çok iyi de oynasak, kaybettiğimiz maçlardan sonra kaptan dışında kimse tribüne gitmeyecek. Sadece kaptan gidecek ve yenilgi için özür dileyecek. Onun dışında kimse tribüne gitmeyecek.

Yani, takımın tribüne gönderilmemesinin Gümüşhanespor maçındaki tepkiyle ilgisi yok.

Kazandığımız maçlardan sonra futbolcularımız nasıl ki seviniyorlarsa, kaybettiğimiz maçlardan sonra da üzülmeyi öğrenecekler.

SOSYAL MEDYA YASAĞI

Çok iyi de oynayıp yenilseler, taraftara ve Çorum halkına saygı gereği üzülmeyi bilecekler. Bu yüzden, maçlardan sonra 24 saat sosyal medyada paylaşım yapmayı yasakladık. Futbolcularımız, maçtan sonra 24 saat boyunca sosyal medyada paylaşım yapamayacaklar.

Bazen çok iyi oynadığımız maçlarda kaybedebiliyoruz. Ben buna karşıyım. İyi oynadıysan yenilmeyeceksin. Kaybetmemeyi öğreneceksin.

Biz, büyük hedefler peşindeyiz. Süper Lig hayalleri kuruyorsak, hem takımı, hem şehri buna hazırlamamız gerekiyor. Daha öğrenilmesi gereken çok şey var. Hedeflerimizi sağlam temeller üzerinde gerçekleştireceğiz ki, kalıcı olsun” şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
STAT İÇİN İMZALAR ATILDI
STAT İÇİN İMZALAR ATILDI
Tam saha pres
Tam saha pres
‘Sahada ciddi bir mücadele vardı’
‘Sahada ciddi bir mücadele vardı’
‘Haksız bir penaltı golüyle kupaya veda etmek üzücü’
‘Haksız bir penaltı golüyle kupaya veda etmek üzücü’
Alkışlarla veda: 0-1
Alkışlarla veda: 0-1
‘Candan’ şampiyon
‘Candan’ şampiyon
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim