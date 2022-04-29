Öğrenciler futbolla buluştu

Çorum FK Altyapı Koordinatörü Selim Sümer, Altyapı Sorumlusu Mehmet Arduç, Altyapı antrenörleri Cemalettin Hoşgör ve Hayrettin Karaca nezaretinde gerçekleşen projenin ilk ayağı dün 1 No’lu Sentetik Saha’da başladı. Sabah ve akşam olmak üzere 2 seans olarak gerçekleşen yetenek taramasına 16 okuldan 150’e yakın 2010-2012 doğumlu minik öğrenciler katıldı. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin de hazır bulunduğu yetenek taramasında tam saha 5 minyatür kaleye bölündü. 5’erli takımların birbirleri ile yaptığı maçlar sonunda yetenekli olan minik öğrenciler tespit edilip Çorum FK altyapısına kazandırılacak.

Konu hakkında açıklama yapan Çorum FK Altyapı Koordinatörü Selim Sümer, projenin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenmesinin önemli olduğunu söyledi. Büyük futbolcuların okul bahçelerinde yetiştiğine dikkat çeken Sümer, “Okullarımızda keşfedilmemiş bir sürü yetenekli çocuklarımız var. Biz Çorum FK altyapısı olarak bu çocuklarımızı keşfetmek için bir proje başlattık. Milli Eğitim Müdürlüğü de projemize destek verdi. 16 okulumuzdan yaklaşık 150 öğrencimizi burada minyatür kalelerde maç yaptırarak yetenek taramasından geçireceğiz. Yetenekli gördüğümüz öğrencilerimizi de altyapımıza dâhil edeceğiz” ifadelerini kullandı.



SÜMER’DEN MİNİKLERE AFYONSPOR MAÇI MÜJDESİ

Yetenek taraması öncesi minik öğrencilerle kısa bir sohbet eden Altyapı Koordinatörü Selim Sümer, tüm öğrencilere taramada başarılar diledi.

Çorum Futbol Kulübü altyapısında forma giymenin ayrıcalıklı bir durum olduğunu minik öğrencilere anlatan Sümer, tüm öğrencilerin yeteneklerini bu projede sergilemesini istedi. Sümer ayrıca, projeye katılan tüm öğrencilere Çorum FK’nın ligin son haftasında sahasında oynayacağı kritik Afjet Afyonspor maçını ücretsiz izleyeceklerini açıkladı. Sümer’in bu jestine minik öğrenciler alkışlarla karşılık verdi.



(Rıfat KARA)

