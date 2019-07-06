Ödüllü trap yarışmaları Pazar günü yapılacak

Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Atış Poligonu’nda yapılacak yarışmaların kayıtları aynı gün 09.00 ile 12.00 saatleri arasında alınacak. Saat 12.00’den sonra ise yarışmalara geçilecek.

Yarışmalar, 13-17 yaş erkekler, bayanlar genel, 18 yaş ve üzeri avcılar, veteran avcılar, profesyonel erkekler ve profesyonel erkekler 50 yaş üzeri olmak üzere 6 kategoride yapılacak.

Kategorilerinde dereceye giren trapçılara para ödülünün yanı sıra kupa ve madalya verilecek.

(Bülent USLU)