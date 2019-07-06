Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99635
ALTIN
253.134
DOLAR
5.6173
STERLİN
7.0497
EURO
6.3041

Ödüllü trap yarışmaları Pazar günü yapılacak

Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 5.’si düzenlenecek olan Ödüllü Trap Yarışmaları Pazar günü gerçekleştirilecek.

Ödüllü trap yarışmaları Pazar günü yapılacak

Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 5.’si düzenlenecek olan Ödüllü Trap Yarışmaları Pazar günü gerçekleştirilecek.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:40
Ödüllü trap yarışmaları Pazar günü yapılacak

Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Atış Poligonu’nda yapılacak yarışmaların kayıtları aynı gün 09.00 ile 12.00 saatleri arasında alınacak. Saat 12.00’den sonra ise yarışmalara geçilecek.

Yarışmalar, 13-17 yaş erkekler, bayanlar genel, 18 yaş ve üzeri avcılar, veteran avcılar, profesyonel erkekler ve profesyonel erkekler 50 yaş üzeri olmak üzere 6 kategoride yapılacak.

Kategorilerinde dereceye giren trapçılara para ödülünün yanı sıra kupa ve madalya verilecek.

(Bülent USLU)

İlgili Haberler
ASKF’de seçim heyecanı
ASKF’de seçim heyecanı
Yüzme havuzunun çatısı değişecek!
Yüzme havuzunun çatısı değişecek!
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi
“Bana güvenin”
“Bana güvenin”
Çorum Veteranlar yeni sezonda lige katılıyor
Çorum Veteranlar yeni sezonda lige katılıyor
Hilmi Can Şimşek Balkan üçüncüsü
Hilmi Can Şimşek Balkan üçüncüsü
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim