Öçal, Candan, Dursun ve Kekillioğlu’na milli davet

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arda Kekillioğlu, Uğurcan Dursun, Muhammed Fatih Candan ve Görkem Öçal, ilk olarak 19-21 Haziran tarihlerinde İtalya’da düzenlenecek olan U15 Akdeniz Masa Tenisi Birliği şampiyonasında, ardından da 22-26 Haziran tarihlerinde Bulgaristan’ın Albena kentinde yapılacak olan U15 Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecekler.

(Hüseyin AŞKIN)

