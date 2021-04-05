AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer Çorum FK tesislerinde kırmızı-siyahlı futbolcular ile bir araya geldiler.

Ceylan ve Ahlatcı’yı tesisler girişinde Çorum FK Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yalçın ile Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım karşıladı. Antrenman sonunda teknik heyet ve futbolcular ile bir süre sohbet eden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum FK’nın şampiyon olarak Play-Off’a kalacağına inandığını söylerken, o senenin bu sene olduğunu ifade etti.



Maçların genelde hafta içerisinde oynanması nedeniyle gelemediğini belirten Ceylan, “Çorumspor’umuz son haftalarda yükselişte. Bunu devam ettirdiği sürece play-off’a kalacağına inancım tam.

Salgından dolayı enteresan bir lig yaşıyoruz. Seyircinin olmaması, hafta içi, hafta sonu fikstür olması sizleri de zaman zaman sıkıntıya sokuyor. Hafta içi biz Meclis’te olduğumuz için hafta içi maçlarını yakalayamıyoruz bir türlü.

İyi bir başkanımız var. Çorum sevdalısı, Çorumspor sevdalısı, tribünden gelen bir kardeşimiz kendisi. Yine Oğuzhan yıllardır yanımızda. Çorum futboluna çok büyük katkıları oldu.

Benim için en önemli maç Erzincan maçıydı, onu da galibiyetle tamamladık. Bu galibiyet ile birlikte hedef daha da yükseldi. Diğer rakiplerimiz BAY geçecek daha. Hedefimiz belli. Sizlerin bunu başaracağına da inanıyorum.

Ben sezon öncesinde Manisa ile oynanan ilk maçta da aynı şeyi söyledim. Avrupa’da derece alan stadımızın açılışında da. O sene bu sene dedim. Lafımın da arkasındayım.

Şuan ki performansınız doğrultusunda o senenin bu sene olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar verdiğimiz destek artarak devam edecektir. Ramazan ayı da bereketli gelecektir. İnşallah o kupayı kaldıracağız” ifadelerine yer verdi.



TAŞDEMİR’DEN TEŞEKKÜR

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın ziyaretinden ötürü çok mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden Çorum FK antrenörü İsmet Taşdemir, ziyaret için teşekkürlerini iletti. Çorum FK olarak hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini de belirten Taşdemir, kendilerine inananları mahcup etmeyeceklerini de sözlerine ekledi.



CEYLAN VE AHLATCI’YA FORMA

Kritik Hekimoğlu Trabzon maçı öncesi Çorum FK antrenmanını ziyaret eden Ahmet Sami Ceylan ve Yusuf Ahlatcı’ya Çorum FK forması hediye edildi.

Çarşamba günü Hekimoğlu Trabzon’u sahasında konuk edecek olan Çorum Futbol Kulübü’nün antrenmanını AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ziyaret etti. Antrenman sonunda teknik heyet ve futbolcular bir süre sohbet eden Ceylan ve Ahlatcı, Hekimoğlu Trabzon maçında başarılar diledi. Futbolculardan kaptan Umut Kaya, Sinan Kurumuş ve Salih Zafer Kurşunlu Ceylan ve Ahlatcı’ya üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu 19 numaralı Çorum FK forması hediye ettiler.

(Rıfat KARA)

