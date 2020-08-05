Nuriye Çınar dünyaevine girdi
Çorum amatör futboluna uzun yıllar hizmet ettikten sonra geçtiğimiz sene bölgesel hakemliğe terfi eden Nuriye Çınar, 2020-2021 futbol sezonu öncesi spor eğitmeni Abdullah Bal ile dünyaevine girdi.
Spor 05.08.2020, 19:17
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Genç çiftin düğün töreni geçtiğimiz gün Kültür Balo Salonu’nda gerçekleşti. Törene, Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Çorum Şube Başkanı Durmuş Buyruk, İl Hakem Kurulu Üyesi Mustafa Bıçakcı, genç çiftin aile dostları ve arkadaşları katıldı. Yaklaşık 3 saat süren törende davetliler gönüllerince eğlenerek çifti mutlu gününde yalnız bırakmadılar.
ÇORUM HABER Çınar ve Bal ailelerini kutlar, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diler.
(Ömür SOYTEMİZ)
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