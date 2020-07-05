Nurettin Kabalak’ın beşinci şampiyonluğu

Çorumspor’da futbolcu ve teknik adam olarak görev yapan, eski adıyla çorum Belediyespor, yeni adıyla Çorum Futbol Kulübü’nde geçmişte görev alan Nurettin Kabalak geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyon takımın kaleci antrenörlüğünü yaptı.

Geçen sezon Kırşehir Belediyespor’da mutlu sona ulaşan Nurettin Kabalak, bu sezon 3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Kocaelispor’da Teknik direktör Selahaddin Dinçel’in ekibinde kaleci antrenörü olarak yer aldı. Kocaelispor, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen alt liglerin sonlandırılması üzerine sezonu en yakın takipçisi Derince Belediyespor’un 14 puan önünde şampiyon olarak tamamlarken, Nurettin Kabalak kariyerinde beşinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

MAÇ SAHADA OYNANIR AMA ÖNCE KAFADA KAZANILIR

Kocaelispor’un şampiyon olması üzerine bir açıklama yapan Nurettin Kabalak, “Maçları sahada kazanmadan önce zihinde kazanmak zorundasınız. Bunu başarırsanız zafere giden yol kısalır. Kocaelispor ile başarılı sezonu geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz.

Baştan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’a, kulüp başkanımıza ve yöneticilerimize, bizleri maç bitimine kadar sonsuz destekleyen büyük taraftarımıza, kulüp personeline, şampiyonlukta bütün mesaisini takımın başarısı için harcayan teknik ekibimize, şampiyonluğun büyük pay sahibi futbolcu kardeşlerimize ve Kocaelispor camiasına hayırlı olsun” dedi.

ÇORUM’DA İKİ ŞAMPİYONLUK

Nurettin Kabalak, ilk şampiyonluğunu kaleci olarak 1992-93 sezonunda Çorumspor’da yaşarken, 2005-2006 sezonunda Rize temsilcisi Pazarspor, 2011-2012 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de Çorum Belediyespor’da, 2018-19 sezonunda Kırşehir Belediyespor’da, bu sezon ise Kocaelispor’da kaleci antrenörü olarak yaşadı.

Kabalak, Selahaddin Dinçel’in Kocaelispor’la yeniden anlaşması üzerine yeni sezonda da Kocaelispor’da kaleci antrenörü olarak görevine devam edecek.

(Spor Servisi)