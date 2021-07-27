Nurettin Kabalak kalp krizi geçirdi

Uzun yıllar çeşitli kulüplerde kaleci antrenörü olarak görev yapan Nurettin Kabalak, son olarak 3.Lig takımlarından Gümüşhanespor ile anlaşmıştı. Yeni takımı Gümüşhanespor ile birlikte yeni sezon antrenmanlarına başlayan Kabalak, dün öğlen saatlerinde rahatsızlanarak Trabzon Ahi Evran Kalp Damar Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan teknik adam yoğun bakım servisine alındı.

Kalbine stent takılan Kabalak’ın sağlık durumunun iyi olduğu, yarın normal servise alınacağı bilgisine ulaşıldı.

(Rıfat KARA)

