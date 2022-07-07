Nuhut, Türk yetkililere seslendi: “Katılmıyoruz deyip protesto edin”
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Birmingham kentinde 7-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan Dünya Oyunları (World Games) gibi önemli bir spor organizasyonu öncesinde, ABD tarafından bazı Türk sporculara vize verilmemesi büyük yankı uyandırdı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı, hemşehrimiz, Kenan Nuhut olayı “Diplomatik skandal olarak” değerlendirdi.
Spor 07.07.2022, 18:57
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ABD’li yetkililerin, 6 ay öncesinden vize başvurusu yapılmasına rağmen, 1 yıl sonrasına randevu vermelerinin “Size vize vermiyoruz” anlamına geldiğini kaydeden Nuhut, Türkiye’nin itibarinin zedelendiğine vurgu yaptı. Türk yetkililere seslenen Nuhut, “Katılmıyoruz deyip protesto edin” çağrısında bulundu.
Kenan Nuhut’un açıklamaları, yaygın basında ve ulusal haber sitelerinde geniş yer bulurken, biz de Cumhuriyet Gazetesi’nin dünkü sayısında, “Amerika’dan Milli Takım’a vize ayıbı” başlığı ile yayımlanan haberin küpürünü veriyoruz.
(Spor Servisi)
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