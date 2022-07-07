Nuhut, Türk yetkililere seslendi: “Katılmıyoruz deyip protesto edin”

ABD’li yetkililerin, 6 ay öncesinden vize başvurusu yapılmasına rağmen, 1 yıl sonrasına randevu vermelerinin “Size vize vermiyoruz” anlamına geldiğini kaydeden Nuhut, Türkiye’nin itibarinin zedelendiğine vurgu yaptı. Türk yetkililere seslenen Nuhut, “Katılmıyoruz deyip protesto edin” çağrısında bulundu.

Kenan Nuhut’un açıklamaları, yaygın basında ve ulusal haber sitelerinde geniş yer bulurken, biz de Cumhuriyet Gazetesi’nin dünkü sayısında, “Amerika’dan Milli Takım’a vize ayıbı” başlığı ile yayımlanan haberin küpürünü veriyoruz.

(Spor Servisi)

