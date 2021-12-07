Niğde mesaisi başladı
Haftayı İnegölspor yenilgisi ile kapatan Çorum FK ara vermeden Niğde Anadolu FK maçının hazırlıklarına başladı.
Spor 07.12.2021, 00:10
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Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 14.00’de başlayan antrenmana bileğinde hafif ağrısı bulunan Umut Kaya katılmazken, diğer futbolcular hazır bulundu. İnegölspor karşısında forma giyen oyuncular koordinasyon koşuları ile antrenmanı tamamlarken, oynamayan futbolcular ise kısa süren istasyon çalışması ve yarı sahada oyun ile antrenmanı tamamladı.
Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenman ile Niğde maçının hazırlıklarını sürdürecek.
(Ömür SOYTEMİZ)
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