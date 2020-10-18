Niğde maçına 173 taraftar alınacak: Biletler 150 lira

Bu doğrultuda, Çorum Futbol Kulübü’nün 21 Ekim Perşembe günü Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile oynayacağı Misli.com 2.Lig Beyaz Grup 6.hafta karşılaşmasına alınacak 173 seyirci için bilet satışlarına yarından itibaren başlanacağı açıklandı.

Konuyla ilgili olarak Çorum Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Misli.com 2.Lig’inde, 6.hafta kendi sahamızda karşılaşacağımız Anadolu FK maçı için Salı günü Çorum FK Store’de TFF’nin almış olduğu “locaların yüzde 50’sine seyirci alınabilir” kararına tekabül eden 173 adet bilet satışa çıkacaktır.

Bilet fiyatları 150 lire olup, erken bilet almak isteyen taraftarlarımız ücretlerini ödemek koşulu ile tükenmeden biletlerini ayırt ettirebilirler” ifadelerine yer verildi.

(Spor Servisi)