Niğde, ilk kez 5 attı

Çorum FK’yı 5-2 yenen Niğde Anadolu FK, bu sezon ilk kez bir maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.

Ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Niğde Anadolu FK, son haftalardaki yükselen performansıyla dikkat çekerken, Çorum FK’yı, hem de Çorum’da 5-2 yenerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Niğde ekibi, kendi adına bu sezonun en farklı galibiyetini alırken, ilk kez rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

Niğde Anadolu FK, daha önce en farklı galibiyetini ise, geçtiğimiz sezonun 38.haftasında, sahasında Uşakspor karşısında 6-1’lik skorla almıştı.

(Hüseyin AŞKIN)

