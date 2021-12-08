Niğde galibiyete hasret!

Çorum FK, Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Niğde Anadolu FK maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürürken, Niğde cephesinde galibiyet özlemi yaşanıyor.

Ligin geride kalan 16 haftalık periyodunda, 1 galibiyet, 2 beraberlik, 13 yenilgi alan Niğde Anadolu FK, topladığı 5 puanla son sıraya demir attı. Niğde ekibi, sadece 3 maçta puan alırken, 6.haftada Adıyaman FK’yı deplasmanda 1-0 yenip, 7.haftada evinde Afjet Afyonspor’la 0-0, 11.haftada ise Turgutluspor’la 1-1 berabere kaldı.

6 Ekim’deki Adıyamanspor maçından sonra çıktığı 10 lig maçında galibiyet sevinci yaşayamayan Niğde Anadolu FK, 6 Kasım’daki Turgutluspor maçından beri de puan yüzü görmedi.

Galatasaray’ın pilot takımı olan ve geçtiğimiz günlerde yeni logosu TFF tarafından onaylanan Niğde Anadolu FK’nın, devre arasında Galatasaray’ın da desteği ile önemli takviyeler yapması bekleniyor.

(Hüseyin AŞKIN)

