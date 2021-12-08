Niğde galibiyete hasret!
Çorum FK’nın Pazar günü 17.hafta maçında konuk olacağı Niğde Anadolu FK, geride kalan 16 haftada topladığı 5 puanla son sırada yer alırken, son 10 maçında galibiyet sevinci yaşayamadı.
Çorum FK, Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Niğde Anadolu FK maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürürken, Niğde cephesinde galibiyet özlemi yaşanıyor.
Ligin geride kalan 16 haftalık periyodunda, 1 galibiyet, 2 beraberlik, 13 yenilgi alan Niğde Anadolu FK, topladığı 5 puanla son sıraya demir attı. Niğde ekibi, sadece 3 maçta puan alırken, 6.haftada Adıyaman FK’yı deplasmanda 1-0 yenip, 7.haftada evinde Afjet Afyonspor’la 0-0, 11.haftada ise Turgutluspor’la 1-1 berabere kaldı.
6 Ekim’deki Adıyamanspor maçından sonra çıktığı 10 lig maçında galibiyet sevinci yaşayamayan Niğde Anadolu FK, 6 Kasım’daki Turgutluspor maçından beri de puan yüzü görmedi.
Galatasaray’ın pilot takımı olan ve geçtiğimiz günlerde yeni logosu TFF tarafından onaylanan Niğde Anadolu FK’nın, devre arasında Galatasaray’ın da desteği ile önemli takviyeler yapması bekleniyor.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|15
|27
|3. Fenerbahçe
|15
|27
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|16
|27
|7. Barcelona
|15
|23
|8. Valencia
|16
|22
|9. Athletic Bilbao
|16
|21
|10. Osasuna
|16
|21
|11. Espanyol
|16
|20
|12. Mallorca
|16
|19
|13. Villarreal
|15
|16
|14. Celta de Vigo
|16
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|16
|15
|17. Deportivo Alaves
|15
|14
|18. Cádiz
|16
|12
|19. Getafe
|16
|11
|20. Levante
|16
|8