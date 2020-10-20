Niğde FK maçının taktiğini çalıştılar
Sahasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü konuk edecek olan Çorum Futbol Kulübü’nde hazırlıklar sürüyor.
Spor 20.10.2020, 00:09
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Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 14.00’de gerçekleşen antrenmanda tüm futbolcular hazır bulundu. Isınma ve düz koşular ile başlayan antrenman Niğde maçının taktiğini içeren çalışma şeklinde geçti.
Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı son antrenman ile Niğde maçının hazırlıkları tamamlayıp maç saatini beklemeye çekilecek.
(Spor Servisi)
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