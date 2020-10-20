Niğde FK maçının taktiğini çalıştılar

Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 14.00’de gerçekleşen antrenmanda tüm futbolcular hazır bulundu. Isınma ve düz koşular ile başlayan antrenman Niğde maçının taktiğini içeren çalışma şeklinde geçti.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı son antrenman ile Niğde maçının hazırlıkları tamamlayıp maç saatini beklemeye çekilecek.

(Spor Servisi)