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Niğde FK maçının taktiğini çalıştılar

Sahasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü konuk edecek olan Çorum Futbol Kulübü’nde hazırlıklar sürüyor.

Spor 20.10.2020, 00:09
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Niğde FK maçının taktiğini çalıştılar

Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 14.00’de gerçekleşen antrenmanda tüm futbolcular hazır bulundu. Isınma ve düz koşular ile başlayan antrenman Niğde maçının taktiğini içeren çalışma şeklinde geçti.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı son antrenman ile Niğde maçının hazırlıkları tamamlayıp maç saatini beklemeye çekilecek.

(Spor Servisi)

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