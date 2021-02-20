Niğde Anadolu mesaisi başladı

Sahasında İnegölspor’u 2-0 yenerek 24.haftayı galibiyetle kapatan Çorum Futbol Kulübü’nde Çarşamba günü oynanacak olan Niğde Anadolu FK maçının hazırlıkları dün start aldı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde gerçekleşen antrenmana İnegöl maçında forma giyen oyuncular katılmazken, az süre alanlar ve oynamayanlar antrenmanda hazır bulundu. Tesisler Fitness Salonu’nda yapılan antrenmanda Kırmızı-Siyahlılar çabuk-kuvvet çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenman ile hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

(Spor Servisi)