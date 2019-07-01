Nermin Hoca Spor Akademi’de yaz dönemi çalışmaları tam gaz

Bahçelievler Mahallesi Melikgazi Caddesi No:12/11 adresinde hizmet veren Nermin Hoca Dans ve Spor Akademi yenilenen kadrosu ile yaz sezonunda Çorumlu minik sporcuları geleceğe hazırlıyor. Aerobik, step, plates, zumba, fitness, çocuk cimnastiği, gelin damat dansları, yüzme, akıl oyunları, resim, voleybol, okçuluk, tekvando, İngilizce, satranç, kick-boks ve eğitsel oyunlar alanlarında yaz spor okullarında faaliyetlerine devam eden Nermin Hoca Dans ve Spor Akademi işletmecisi Nermin Özkesin, ilk dönem kayıtlarında kontenjanın dolduğunu belirtti. Okulların kapanması ile birlikte start alan yaz kampının Çorum’da bir ilk olduğuna da dikkat çeken Özkeskin, “ Tam ve yarım gün olarak 2 grubumuz mevcut. Sporcularımıza kahvaltı ve öğle yemeği verilmektedir. Hedefimiz sporcu kimliğinin oluşumunda, yetenek belirlemede bir sporcu ahlakını tam olarak aşılamaktır. Ben bir bayan antrenör olarak disiplin hırs başarıya odaklanma centilmenlik konusunda tüm çocuklarımıza özverili olarak spor eğitimi vermeye çalışıyoruz Tüm çorum halkına bize gösterdikleri ilgi alaka ve yoğunluk için çok teşekkür ederim” dedi.

İkinci dönem kayıtların başladığının da müjdesini veren Özkeskin, ddialı başlanan yaz spor okullarında yakalanan başarı için çalışma arkadaşlarına da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

(Rıfat KARA)